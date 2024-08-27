https://1prime.ru/20240827/ukraina-851138895.html
Власти Польши ответили на вопрос о наемниках-поляках на Украине
Власти Польши ответили на вопрос о наемниках-поляках на Украине - 27.08.2024, ПРАЙМ
Власти Польши ответили на вопрос о наемниках-поляках на Украине
Польские власти не могут назвать даже приблизительное количество воюющих на Украине наемников-поляков. Об этом агентству РИА Новости рассказал предпочевший... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T05:51+0300
2024-08-27T05:51+0300
2024-08-27T05:51+0300
россия
украина
польша
иностранные наемники
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Польские власти не могут назвать даже приблизительное количество воюющих на Украине наемников-поляков. Об этом агентству РИА Новости рассказал предпочевший остаться анонимным представитель польского Министерства иностранных дел.Так, сперва он отметил, что польское законодательство в целом допускает службу гражданина Польши в иностранной армии. По его словам, для этого польскому военнослужащему нужно получить согласие министра внутренних дел и администрации и соответствовать некоторым требованиям.В противном случае, сообщил польский политический деятель, при неисполнении вышеперечисленных требований следует наказание на срок до пяти лет."На практике подавляющее большинство граждан Польши, которые воюют на Украине, конечно же, не получали никакого согласия, а просто поехали туда на свой страх и риск", - сказал представитель МИД, добавив, что Власти Польши не могут назвать даже приблизительные цифры уехавших военнослужащих.
https://1prime.ru/20240825/polsha-851110060.html
украина
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, польша, иностранные наемники
РОССИЯ, УКРАИНА, ПОЛЬША, иностранные наемники
Власти Польши ответили на вопрос о наемниках-поляках на Украине
Власти Польши не могут назвать даже приблизительное число наемников на Украине
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Польские власти не могут назвать даже приблизительное количество воюющих на Украине наемников-поляков. Об этом агентству РИА Новости рассказал предпочевший остаться анонимным представитель польского Министерства иностранных дел.
Так, сперва он отметил, что польское законодательство в целом допускает службу гражданина Польши в иностранной армии. По его словам, для этого польскому военнослужащему нужно получить согласие министра внутренних дел и администрации и соответствовать некоторым требованиям.
В противном случае, сообщил польский политический деятель, при неисполнении вышеперечисленных требований следует наказание на срок до пяти лет.
"На практике подавляющее большинство граждан Польши, которые воюют на Украине, конечно же, не получали никакого согласия, а просто поехали туда на свой страх и риск", - сказал представитель МИД, добавив, что Власти Польши не могут назвать даже приблизительные цифры уехавших военнослужащих.
Президент Польши похвастался тратами на Украину