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Власти Польши ответили на вопрос о наемниках-поляках на Украине

Власти Польши ответили на вопрос о наемниках-поляках на Украине - 27.08.2024, ПРАЙМ

Власти Польши ответили на вопрос о наемниках-поляках на Украине

Польские власти не могут назвать даже приблизительное количество воюющих на Украине наемников-поляков. Об этом агентству РИА Новости рассказал предпочевший... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T05:51+0300

2024-08-27T05:51+0300

2024-08-27T05:51+0300

россия

украина

польша

иностранные наемники

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Польские власти не могут назвать даже приблизительное количество воюющих на Украине наемников-поляков. Об этом агентству РИА Новости рассказал предпочевший остаться анонимным представитель польского Министерства иностранных дел.Так, сперва он отметил, что польское законодательство в целом допускает службу гражданина Польши в иностранной армии. По его словам, для этого польскому военнослужащему нужно получить согласие министра внутренних дел и администрации и соответствовать некоторым требованиям.В противном случае, сообщил польский политический деятель, при неисполнении вышеперечисленных требований следует наказание на срок до пяти лет."На практике подавляющее большинство граждан Польши, которые воюют на Украине, конечно же, не получали никакого согласия, а просто поехали туда на свой страх и риск", - сказал представитель МИД, добавив, что Власти Польши не могут назвать даже приблизительные цифры уехавших военнослужащих.

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украина

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россия, украина, польша, иностранные наемники