https://1prime.ru/20240827/ukraina-851162157.html

Украина прекратила экспорт угля

Украина прекратила экспорт угля - 27.08.2024, ПРАЙМ

Украина прекратила экспорт угля

Украина летом прекратила экспорт каменного угля на мировые рынки, следует из анализа данных местной таможни, проведенного РИА Новости. Это может говорить как о... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T18:35+0300

2024-08-27T18:35+0300

2024-08-27T18:35+0300

экономика

украина

уголь

экспорт

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Украина летом прекратила экспорт каменного угля на мировые рынки, следует из анализа данных местной таможни, проведенного РИА Новости. Это может говорить как о работе шахт с минимальной нагрузкой, так и о подготовке к "довольно трудной" зиме, прокомментировал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. Украина еще в 2022 году ввела запрет на экспорт каменного угля, но, по информации таможни, поставки этого товара за рубеж все равно продолжались. В мае этого года продажу за пределы страны решили официально возобновить. Однако, по данным таможни, в июне бизнес прекратил экспорт каменного угля, основного товара угледобывающей отрасли страны, а в июле пауза продолжилась. За январь-июль Украина поставила другим странам угля на 21,8 миллиона долларов — в 5,8 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Объем экспорта стал минимальным с 2021 года. Одновременно страна в июле резко нарастила импорт — почти вдвое за месяц и в 5,5 раза за год, до 40,5 миллиона долларов. С начала года ввоз угля из других стран — преимущественно из США (28%), Австралии (22%) и Польши (20%) — вырос в 2,5 раза, до 249 миллионов долларов. "Прекращение экспорта угля с Украины с одновременным его импортом может говорить, с одной стороны, о том, что шахты на Украине, которые сейчас имеются, работают с минимальной загрузкой либо вовсе остановились", — прокомментировал Хазанов. Другая причина остановки экспорта — подготовка к зиме. "Совершенно очевидно, что она будет довольно трудной после недавних ударов по объектам энергетики Украины. Возможно, власти Украины будут делать ставку на то, что население будет как-то само обогреваться буржуйками — и тогда как раз удобно топить углем. Но ситуация, мягко говоря, для Украины достаточно плачевная", — отметил эксперт. Утром 26 августа Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны РФ. По словам Хазанова, на этом фоне перспектив для экспорта угля с Украины нет, а "импорт, скорее всего, будет нарастать, но до определенного предела". Россия в конце февраля 2022 года начала специальную военную операцию на Украине. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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украина, уголь, экспорт