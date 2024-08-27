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Песков: Киев проявляет свою сущность, нападая на православную церковь
Песков: Киев проявляет свою сущность, нападая на православную церковь - 27.08.2024, ПРАЙМ
Песков: Киев проявляет свою сущность, нападая на православную церковь
Киевский режим продолжает проявлять свою сущность, оказывая давление на свободу вероисповедания, православную церковь и в целом на христианство, заявил... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T12:38+0300
2024-08-27T12:38+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Киевский режим продолжает проявлять свою сущность, оказывая давление на свободу вероисповедания, православную церковь и в целом на христианство, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Эти упражнения по законотворчеству очевидно порицаются практически во всех странах мира, в том числе мы слышали соответствующее заявление из Ватикана", - отметил Песков. Верховная рада после долгого периода обсуждений одобрила закон, который позволит запретить на каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую многочисленную в стране. Депутаты требуют от представителей УПЦ "разорвать связи с Москвой". Принятый документ осудили не только в православном мире, опасения за верующих высказал и Папа Римский Франциск.
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РОССИЯ, УКРАИНА, церковь, Дмитрий Песков, Кремль, Верховная рада, Рада
Песков: Киев проявляет свою сущность, нападая на православную церковь
Песков: Киев проявляет свою сущность, нападая на православную церковь
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Киевский режим продолжает проявлять свою сущность, оказывая давление на свободу вероисповедания, православную церковь и в целом на христианство, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Эти упражнения по законотворчеству очевидно порицаются практически во всех странах мира, в том числе мы слышали соответствующее заявление из Ватикана", - отметил Песков.
Верховная рада после долгого периода обсуждений одобрила закон, который позволит запретить на каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую многочисленную в стране. Депутаты требуют от представителей УПЦ "разорвать связи с Москвой". Принятый документ осудили не только в православном мире, опасения за верующих высказал и Папа Римский Франциск.