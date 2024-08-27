https://1prime.ru/20240827/voyna-851144973.html
Власти США объявили войну Telegram из-за правды об Украине, заявил Дотком
Власти США объявили войну Telegram из-за правды об Украине, заявил Дотком - 27.08.2024, ПРАЙМ
Власти США объявили войну Telegram из-за правды об Украине, заявил Дотком
Американское правительство объявило мессенджеру Telegram и его основателю Павлу Дурову войну, так как не смогло контролировать публикуемую в нем информацию,... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T11:01+0300
2024-08-27T11:01+0300
2024-08-27T11:01+0300
эммануэль макрон
павел дуров
правительство сша
украина
россия
мессенджер telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/83277/60/832776001_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_941bdc57aa393b6d7f13aa6067a61495.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Американское правительство объявило мессенджеру Telegram и его основателю Павлу Дурову войну, так как не смогло контролировать публикуемую в нем информацию, считает основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком."Правительство США объявило войну тем частям интернета, которые не находятся под его контролем… как некстати (для властей США – ред.), что Telegram был главным источником правды о том, что реально происходит на Украине...", - подчеркнул бизнесмен в соцсети Х.Он также заявил, что Вашингтон продолжает вести посредническую войну против России, инструментом в которой выступает Киев. Своими ограничениями Штаты стремятся предотвратить расширение БРИКС. Именно эта организация, считает предприниматель, является двигателем многополярного мироустройства."Не вините Павла Дурова за свои собственные ошибки", - призвал Дотком.
https://1prime.ru/20240827/dotkom-851143909.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83277/60/832776001_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_23a1601d263b49c14dea3714165351b5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, павел дуров, правительство сша, украина, россия, мессенджер telegram
Эммануэль Макрон, Павел Дуров, правительство США, УКРАИНА, РОССИЯ, мессенджер Telegram
Власти США объявили войну Telegram из-за правды об Украине, заявил Дотком
Дотком: власти США объявили войну неподконтрольным им частям интернета
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Американское правительство объявило мессенджеру Telegram и его основателю Павлу Дурову войну, так как не смогло контролировать публикуемую в нем информацию, считает основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком.
"Правительство США объявило войну тем частям интернета, которые не находятся под его контролем… как некстати (для властей США – ред.), что Telegram был главным источником правды о том, что реально происходит на Украине...", - подчеркнул бизнесмен в соцсети Х
.
Он также заявил, что Вашингтон продолжает вести посредническую войну против России, инструментом в которой выступает Киев. Своими ограничениями Штаты стремятся предотвратить расширение БРИКС. Именно эта организация, считает предприниматель, является двигателем многополярного мироустройства.
"Не вините Павла Дурова за свои собственные ошибки", - призвал Дотком.
"Лжец и мошенник". Дотком высказался о Макроне в связи с задержанием Дурова