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Власти США объявили войну Telegram из-за правды об Украине, заявил Дотком

Власти США объявили войну Telegram из-за правды об Украине, заявил Дотком - 27.08.2024, ПРАЙМ

Власти США объявили войну Telegram из-за правды об Украине, заявил Дотком

Американское правительство объявило мессенджеру Telegram и его основателю Павлу Дурову войну, так как не смогло контролировать публикуемую в нем информацию,... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T11:01+0300

2024-08-27T11:01+0300

2024-08-27T11:01+0300

эммануэль макрон

павел дуров

правительство сша

украина

россия

мессенджер telegram

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Американское правительство объявило мессенджеру Telegram и его основателю Павлу Дурову войну, так как не смогло контролировать публикуемую в нем информацию, считает основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком."Правительство США объявило войну тем частям интернета, которые не находятся под его контролем… как некстати (для властей США – ред.), что Telegram был главным источником правды о том, что реально происходит на Украине...", - подчеркнул бизнесмен в соцсети Х.Он также заявил, что Вашингтон продолжает вести посредническую войну против России, инструментом в которой выступает Киев. Своими ограничениями Штаты стремятся предотвратить расширение БРИКС. Именно эта организация, считает предприниматель, является двигателем многополярного мироустройства."Не вините Павла Дурова за свои собственные ошибки", - призвал Дотком.

https://1prime.ru/20240827/dotkom-851143909.html

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эммануэль макрон, павел дуров, правительство сша, украина, россия, мессенджер telegram