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Власти США объявили войну Telegram из-за правды об Украине, заявил Дотком - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Власти США объявили войну Telegram из-за правды об Украине, заявил Дотком
Власти США объявили войну Telegram из-за правды об Украине, заявил Дотком - 27.08.2024, ПРАЙМ
Власти США объявили войну Telegram из-за правды об Украине, заявил Дотком
Американское правительство объявило мессенджеру Telegram и его основателю Павлу Дурову войну, так как не смогло контролировать публикуемую в нем информацию,... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T11:01+0300
2024-08-27T11:01+0300
эммануэль макрон
павел дуров
правительство сша
украина
россия
мессенджер telegram
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Американское правительство объявило мессенджеру Telegram и его основателю Павлу Дурову войну, так как не смогло контролировать публикуемую в нем информацию, считает основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком."Правительство США объявило войну тем частям интернета, которые не находятся под его контролем… как некстати (для властей США – ред.), что Telegram был главным источником правды о том, что реально происходит на Украине...", - подчеркнул бизнесмен в соцсети Х.Он также заявил, что Вашингтон продолжает вести посредническую войну против России, инструментом в которой выступает Киев. Своими ограничениями Штаты стремятся предотвратить расширение БРИКС. Именно эта организация, считает предприниматель, является двигателем многополярного мироустройства."Не вините Павла Дурова за свои собственные ошибки", - призвал Дотком.
https://1prime.ru/20240827/dotkom-851143909.html
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эммануэль макрон, павел дуров, правительство сша, украина, россия, мессенджер telegram
Эммануэль Макрон, Павел Дуров, правительство США, УКРАИНА, РОССИЯ, мессенджер Telegram
11:01 27.08.2024
 
Власти США объявили войну Telegram из-за правды об Украине, заявил Дотком

Дотком: власти США объявили войну неподконтрольным им частям интернета

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети "Телеграм" на фоне российского флага.
Логотип социальной сети Телеграм на фоне российского флага. - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Американское правительство объявило мессенджеру Telegram и его основателю Павлу Дурову войну, так как не смогло контролировать публикуемую в нем информацию, считает основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком.
"Правительство США объявило войну тем частям интернета, которые не находятся под его контролем… как некстати (для властей США – ред.), что Telegram был главным источником правды о том, что реально происходит на Украине...", - подчеркнул бизнесмен в соцсети Х.
Он также заявил, что Вашингтон продолжает вести посредническую войну против России, инструментом в которой выступает Киев. Своими ограничениями Штаты стремятся предотвратить расширение БРИКС. Именно эта организация, считает предприниматель, является двигателем многополярного мироустройства.
"Не вините Павла Дурова за свои собственные ошибки", - призвал Дотком.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
"Лжец и мошенник". Дотком высказался о Макроне в связи с задержанием Дурова
10:21
 
Эммануэль МакронПавел Дуровправительство СШАУКРАИНАРОССИЯмессенджер Telegram
 
 
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