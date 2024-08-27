https://1prime.ru/20240827/voyska-851157721.html

"Будут уничтожены". В США испугались безумного шага Украины

"Будут уничтожены". В США испугались безумного шага Украины - 27.08.2024, ПРАЙМ

"Будут уничтожены". В США испугались безумного шага Украины

После того, как украинские военные были направлены в Курскую область, Россия получила полную свободу действий в Донбассе. Таким мнением поделился в беседе с... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T17:07+0300

2024-08-27T17:07+0300

2024-08-27T17:07+0300

спецоперация на украине

россия

всу

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. После того, как украинские военные были направлены в Курскую область, Россия получила полную свободу действий в Донбассе. Таким мнением поделился в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.По словам Макговерна, российским силам стало намного легче продвигаться в зону конфликта, так как линия фронта стала более пористой после отвлечения украинских солдат."Сейчас можно с уверенностью сказать, что в этом не было никакого военного смысла. Украинцы бросили в бой свои лучшие, обученные, экипированные войска, и все они будут уничтожены в ближайшие пару недель", — отметил он.Макговерн назвал безумием иллюзию о том, что украинская армия сможет удерживать значительную часть российской территории.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

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россия, всу