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"Будут уничтожены". В США испугались безумного шага Украины - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Будут уничтожены". В США испугались безумного шага Украины
"Будут уничтожены". В США испугались безумного шага Украины - 27.08.2024, ПРАЙМ
"Будут уничтожены". В США испугались безумного шага Украины
После того, как украинские военные были направлены в Курскую область, Россия получила полную свободу действий в Донбассе. Таким мнением поделился в беседе с... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T17:07+0300
2024-08-27T17:07+0300
спецоперация на украине
россия
всу
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. После того, как украинские военные были направлены в Курскую область, Россия получила полную свободу действий в Донбассе. Таким мнением поделился в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.По словам Макговерна, российским силам стало намного легче продвигаться в зону конфликта, так как линия фронта стала более пористой после отвлечения украинских солдат."Сейчас можно с уверенностью сказать, что в этом не было никакого военного смысла. Украинцы бросили в бой свои лучшие, обученные, экипированные войска, и все они будут уничтожены в ближайшие пару недель", — отметил он.Макговерн назвал безумием иллюзию о том, что украинская армия сможет удерживать значительную часть российской территории.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
17:07 27.08.2024
 
"Будут уничтожены". В США испугались безумного шага Украины

Макговерн: ВСУ дали России карт-бланш, пожертвовав лучшими войсками в Курщине

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ
Танк Т-80БВМ - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. После того, как украинские военные были направлены в Курскую область, Россия получила полную свободу действий в Донбассе. Таким мнением поделился в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
По словам Макговерна, российским силам стало намного легче продвигаться в зону конфликта, так как линия фронта стала более пористой после отвлечения украинских солдат.
"Сейчас можно с уверенностью сказать, что в этом не было никакого военного смысла. Украинцы бросили в бой свои лучшие, обученные, экипированные войска, и все они будут уничтожены в ближайшие пару недель", — отметил он.
Макговерн назвал безумием иллюзию о том, что украинская армия сможет удерживать значительную часть российской территории.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯВСУ
 
 
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