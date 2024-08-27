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Шмыгаль заявил о сокращении ВВП Украины - 27.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Шмыгаль заявил о сокращении ВВП Украины
Шмыгаль заявил о сокращении ВВП Украины - 27.08.2024, ПРАЙМ
Шмыгаль заявил о сокращении ВВП Украины
ВВП Украины в 2022 году сократился на 30%, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T13:11+0300
2024-08-27T13:11+0300
экономика
украина
ввп
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. ВВП Украины в 2022 году сократился на 30%, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "Мы фактически потеряли в 2022 году 30% нашей экономики, нашего ВВП", - сообщил он в ходе выступления на форуме "Украина 2024. Независимость". Как уточнил Шмыгаль, с 2022 года Украина потеряла 3,5 миллиона рабочих мест. Сейчас, по его словам, в стране менее восьми миллионов официальных рабочих мест, тогда как государство нуждается более чем в десяти миллионах официально трудоустроенных граждан. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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украина, ввп
Экономика, УКРАИНА, ВВП
13:11 27.08.2024
 
Шмыгаль заявил о сокращении ВВП Украины

Шмыгаль: ВВП Украины в 2022 году сократился на 30%

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. ВВП Украины в 2022 году сократился на 30%, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"Мы фактически потеряли в 2022 году 30% нашей экономики, нашего ВВП", - сообщил он в ходе выступления на форуме "Украина 2024. Независимость".
Как уточнил Шмыгаль, с 2022 года Украина потеряла 3,5 миллиона рабочих мест. Сейчас, по его словам, в стране менее восьми миллионов официальных рабочих мест, тогда как государство нуждается более чем в десяти миллионах официально трудоустроенных граждан.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
 
ЭкономикаУКРАИНАВВП
 
 
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