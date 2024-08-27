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Wildberries введет в эксплуатацию около миллиона "квадратов" складов - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Wildberries введет в эксплуатацию около миллиона "квадратов" складов
Wildberries введет в эксплуатацию около миллиона "квадратов" складов - 27.08.2024, ПРАЙМ
Wildberries введет в эксплуатацию около миллиона "квадратов" складов
Wildberries введет в эксплуатацию около одного миллиона квадратных метров складских площадей до конца года, новые места для хранения товаров появятся на... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T05:23+0300
2024-08-27T05:24+0300
россия
wildberries
склад
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Wildberries введет в эксплуатацию около одного миллиона квадратных метров складских площадей до конца года, новые места для хранения товаров появятся на объектах с середины сентября, их число увеличится на 250 миллионов единиц, рассказали РИА Новости в маркетплейсе. "Wildberries введет в эксплуатацию около 1 миллиона квадратных метров складских площадей до конца года. Маркетплейс будет планомерно увеличивать число мест хранения на своих объектах за счет расширения существующих складов и открытия новых. Новые места появятся на объектах компании с середины сентября. Всего Wildberries нарастит число мест хранения на 250 миллионов единиц до конца года", - говорится в сообщении. Отмечается, что число мест для хранения товаров продавцов возрастает в Московской области, Санкт-Петербурге, Туле, Невинномысске, Краснодаре, Самаре, Сарапуле, Котовске, Рязани, Волгограде, Владимире, Воронеже, Пензе и Твери. Там добавили, что с 15 сентября на складах компании увеличится число исполнителей. "Рост числа занятых на объектах компании позволит увеличить скорость приемки и даст возможность принимать большие объемы поставок", - пояснили в Wildberries. Как отмечает компания, с вводом в эксплуатацию дополнительных площадей, маркетплейс снизит тарифы на приемку и хранение товаров на своих складах, о чем будет сообщать партнерам на портале продавцов. Ранее маркетплейс объявлял, что в преддверии нового сезона обновленная команда сосредоточена на активном вводе в эксплуатацию складских помещений. Сейчас достигнуты договоренности с подрядчиками о своевременном завершении всех ранее запланированных работ.
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россия, wildberries, склад
РОССИЯ, Wildberries, склад
05:23 27.08.2024 (обновлено: 05:24 27.08.2024)
 
Wildberries введет в эксплуатацию около миллиона "квадратов" складов

Wildberries введет в эксплуатацию около млн кв м складских площадей в 2024 году

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Wildberries введет в эксплуатацию около одного миллиона квадратных метров складских площадей до конца года, новые места для хранения товаров появятся на объектах с середины сентября, их число увеличится на 250 миллионов единиц, рассказали РИА Новости в маркетплейсе.
"Wildberries введет в эксплуатацию около 1 миллиона квадратных метров складских площадей до конца года. Маркетплейс будет планомерно увеличивать число мест хранения на своих объектах за счет расширения существующих складов и открытия новых. Новые места появятся на объектах компании с середины сентября. Всего Wildberries нарастит число мест хранения на 250 миллионов единиц до конца года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что число мест для хранения товаров продавцов возрастает в Московской области, Санкт-Петербурге, Туле, Невинномысске, Краснодаре, Самаре, Сарапуле, Котовске, Рязани, Волгограде, Владимире, Воронеже, Пензе и Твери.
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Там добавили, что с 15 сентября на складах компании увеличится число исполнителей. "Рост числа занятых на объектах компании позволит увеличить скорость приемки и даст возможность принимать большие объемы поставок", - пояснили в Wildberries.
Как отмечает компания, с вводом в эксплуатацию дополнительных площадей, маркетплейс снизит тарифы на приемку и хранение товаров на своих складах, о чем будет сообщать партнерам на портале продавцов.
Ранее маркетплейс объявлял, что в преддверии нового сезона обновленная команда сосредоточена на активном вводе в эксплуатацию складских помещений. Сейчас достигнуты договоренности с подрядчиками о своевременном завершении всех ранее запланированных работ.
 
РОССИЯWildberriesсклад
 
 
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