https://1prime.ru/20240827/zakharova-851152425.html

Захарова раскритиковала Париж в уничтожении свободы слова

Захарова раскритиковала Париж в уничтожении свободы слова - 27.08.2024, ПРАЙМ

Захарова раскритиковала Париж в уничтожении свободы слова

Французские власти своими утверждениями об аресте создателя Telegram Павла Дурова уничтожают свободу слова. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T14:56+0300

2024-08-27T14:56+0300

2024-08-27T14:56+0300

россия

франция

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павел дуров

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Французские власти своими утверждениями об аресте создателя Telegram Павла Дурова уничтожают свободу слова. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова."Официальный Париж демонстрирует не пренебрежение, а уничтожение ранее декларируемых ценностей, включая свободу слова", - написала она в своем Telegram-канале. По ее словам, речь идет о заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона о задержании Дурова. Захарова упомянула, что глава государства отказался комментировать ситуацию с задержанием Дурова, сославшись на "уважение к судебной системе Франции"."Получается, Макрон судебную систему Франции не уважает?" - задалась вопросом Захарова. 24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц. Бизнесмену могут вменить ряд правонарушений, за которые ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.

https://1prime.ru/20240827/durov-851147496.html

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россия, франция, мид, павел дуров