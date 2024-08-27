Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова раскритиковала Париж в уничтожении свободы слова - 27.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240827/zakharova-851152425.html
Захарова раскритиковала Париж в уничтожении свободы слова
Захарова раскритиковала Париж в уничтожении свободы слова - 27.08.2024, ПРАЙМ
Захарова раскритиковала Париж в уничтожении свободы слова
Французские власти своими утверждениями об аресте создателя Telegram Павла Дурова уничтожают свободу слова. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T14:56+0300
2024-08-27T14:56+0300
россия
франция
мид
павел дуров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849069918_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2842149dc2907d71d32aaf7c53e62845.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Французские власти своими утверждениями об аресте создателя Telegram Павла Дурова уничтожают свободу слова. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова."Официальный Париж демонстрирует не пренебрежение, а уничтожение ранее декларируемых ценностей, включая свободу слова", - написала она в своем Telegram-канале. По ее словам, речь идет о заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона о задержании Дурова. Захарова упомянула, что глава государства отказался комментировать ситуацию с задержанием Дурова, сославшись на "уважение к судебной системе Франции"."Получается, Макрон судебную систему Франции не уважает?" - задалась вопросом Захарова. 24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц. Бизнесмену могут вменить ряд правонарушений, за которые ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.
https://1prime.ru/20240827/durov-851147496.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849069918_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cc270e3b8ef9d334cd88cf01e7eb1f32.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, франция, мид, павел дуров
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, МИД, Павел Дуров
14:56 27.08.2024
 
Захарова раскритиковала Париж в уничтожении свободы слова

Захарова: Париж своими заявлениями о Дурове показывает уничтожение свободы слова

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Работа форума
ПМЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Французские власти своими утверждениями об аресте создателя Telegram Павла Дурова уничтожают свободу слова. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Официальный Париж демонстрирует не пренебрежение, а уничтожение ранее декларируемых ценностей, включая свободу слова", - написала она в своем Telegram-канале.
По ее словам, речь идет о заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона о задержании Дурова. Захарова упомянула, что глава государства отказался комментировать ситуацию с задержанием Дурова, сославшись на "уважение к судебной системе Франции".
"Получается, Макрон судебную систему Франции не уважает?" - задалась вопросом Захарова.
24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц. Бизнесмену могут вменить ряд правонарушений, за которые ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
В Кремле оценили необходимость "чистить переписки" после задержания Дурова
12:34
 
РОССИЯФРАНЦИЯМИДПавел Дуров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала