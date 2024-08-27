https://1prime.ru/20240827/zakharova-851152425.html
Захарова раскритиковала Париж в уничтожении свободы слова
Захарова раскритиковала Париж в уничтожении свободы слова - 27.08.2024, ПРАЙМ
Захарова раскритиковала Париж в уничтожении свободы слова
Французские власти своими утверждениями об аресте создателя Telegram Павла Дурова уничтожают свободу слова. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T14:56+0300
2024-08-27T14:56+0300
2024-08-27T14:56+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Французские власти своими утверждениями об аресте создателя Telegram Павла Дурова уничтожают свободу слова. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова."Официальный Париж демонстрирует не пренебрежение, а уничтожение ранее декларируемых ценностей, включая свободу слова", - написала она в своем Telegram-канале. По ее словам, речь идет о заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона о задержании Дурова. Захарова упомянула, что глава государства отказался комментировать ситуацию с задержанием Дурова, сославшись на "уважение к судебной системе Франции"."Получается, Макрон судебную систему Франции не уважает?" - задалась вопросом Захарова. 24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц. Бизнесмену могут вменить ряд правонарушений, за которые ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.
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россия, франция, мид, павел дуров
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, МИД, Павел Дуров
Захарова раскритиковала Париж в уничтожении свободы слова
Захарова: Париж своими заявлениями о Дурове показывает уничтожение свободы слова
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Французские власти своими утверждениями об аресте создателя Telegram Павла Дурова уничтожают свободу слова. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Официальный Париж демонстрирует не пренебрежение, а уничтожение ранее декларируемых ценностей, включая свободу слова", - написала она в своем Telegram-канале
.
По ее словам, речь идет о заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона о задержании Дурова. Захарова упомянула, что глава государства отказался комментировать ситуацию с задержанием Дурова, сославшись на "уважение к судебной системе Франции".
"Получается, Макрон судебную систему Франции не уважает?" - задалась вопросом Захарова.
24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц. Бизнесмену могут вменить ряд правонарушений, за которые ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.
В Кремле оценили необходимость "чистить переписки" после задержания Дурова