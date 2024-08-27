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Средний размер займа "до зарплаты" снизился впервые с декабря - 27.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240827/zaym-851146809.html
Средний размер займа "до зарплаты" снизился впервые с декабря
Средний размер займа "до зарплаты" снизился впервые с декабря - 27.08.2024, ПРАЙМ
Средний размер займа "до зарплаты" снизился впервые с декабря
Средний размер займа "до зарплаты", известного также как как PDL-кредит, в июле снизился на 1,5% по сравнению с прошлым месяцем и составил 9950 рублей. Снижение | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T12:12+0300
2024-08-27T12:12+0300
экономика
займы
инфляция в россии
россия
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Средний размер займа "до зарплаты", известного также как как PDL-кредит, в июле снизился на 1,5% по сравнению с прошлым месяцем и составил 9950 рублей. Снижение произошло впервые с декабря, рассказали в издании "Ведомости" со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.Согласно отчету, общее количество выданных ссуд, напротив, выросло на 1%, составив 2,95 млн рублей.Эксперты считают, что понижение напрямую связано с действиями ЦБ, запретившим с июля микрофинансовым организациям выдавать займы с лимитом кредитования заемщикам, если при этом показатель их долговой нагрузки превышает 80%.Гендиректор платформы Webbankir Андрей Пономарев предположил, что средняя сумма займов может вырасти в следующем месяце при сохранении инфляции на том же уровне. Эксперт объяснил, что россияне будут брать деньги, чтобы сохранить комфортный уровень жизни. МФО, в свою очередь, будут стремится удовлетворить запросы граждан.
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займы, инфляция в россии, россия
Экономика, займы, инфляция в России, РОССИЯ
12:12 27.08.2024
 
Средний размер займа "до зарплаты" снизился впервые с декабря

Финансист Пономарев: средняя сумма займа до зарплаты вновь вырастет из-за инфляции

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка на одной из улиц в Симферополе.
Девушка на одной из улиц в Симферополе. - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Средний размер займа "до зарплаты", известного также как как PDL-кредит, в июле снизился на 1,5% по сравнению с прошлым месяцем и составил 9950 рублей. Снижение произошло впервые с декабря, рассказали в издании "Ведомости" со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.
Согласно отчету, общее количество выданных ссуд, напротив, выросло на 1%, составив 2,95 млн рублей.
Эксперты считают, что понижение напрямую связано с действиями ЦБ, запретившим с июля микрофинансовым организациям выдавать займы с лимитом кредитования заемщикам, если при этом показатель их долговой нагрузки превышает 80%.
Гендиректор платформы Webbankir Андрей Пономарев предположил, что средняя сумма займов может вырасти в следующем месяце при сохранении инфляции на том же уровне. Эксперт объяснил, что россияне будут брать деньги, чтобы сохранить комфортный уровень жизни. МФО, в свою очередь, будут стремится удовлетворить запросы граждан.
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Экономиказаймыинфляция в РоссииРОССИЯ
 
 
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