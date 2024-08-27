https://1prime.ru/20240827/zaym-851146809.html
Средний размер займа "до зарплаты" снизился впервые с декабря
Средний размер займа "до зарплаты" снизился впервые с декабря - 27.08.2024, ПРАЙМ
Средний размер займа "до зарплаты" снизился впервые с декабря
Средний размер займа "до зарплаты", известного также как как PDL-кредит, в июле снизился на 1,5% по сравнению с прошлым месяцем и составил 9950 рублей. Снижение | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T12:12+0300
2024-08-27T12:12+0300
2024-08-27T12:12+0300
экономика
займы
инфляция в россии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/87/834438706_0:161:2839:1758_1920x0_80_0_0_2ebe2bb2ed0668a50cbdfc2b8b530701.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Средний размер займа "до зарплаты", известного также как как PDL-кредит, в июле снизился на 1,5% по сравнению с прошлым месяцем и составил 9950 рублей. Снижение произошло впервые с декабря, рассказали в издании "Ведомости" со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.Согласно отчету, общее количество выданных ссуд, напротив, выросло на 1%, составив 2,95 млн рублей.Эксперты считают, что понижение напрямую связано с действиями ЦБ, запретившим с июля микрофинансовым организациям выдавать займы с лимитом кредитования заемщикам, если при этом показатель их долговой нагрузки превышает 80%.Гендиректор платформы Webbankir Андрей Пономарев предположил, что средняя сумма займов может вырасти в следующем месяце при сохранении инфляции на том же уровне. Эксперт объяснил, что россияне будут брать деньги, чтобы сохранить комфортный уровень жизни. МФО, в свою очередь, будут стремится удовлетворить запросы граждан.
https://1prime.ru/20240827/ipoteka-851145869.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/87/834438706_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_2513a73798c5a818372c6a4c5faf1f61.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
займы, инфляция в россии, россия
Экономика, займы, инфляция в России, РОССИЯ
Средний размер займа "до зарплаты" снизился впервые с декабря
Финансист Пономарев: средняя сумма займа до зарплаты вновь вырастет из-за инфляции
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ.
Средний размер займа "до зарплаты", известного также как как PDL-кредит, в июле снизился на 1,5% по сравнению с прошлым месяцем и составил 9950 рублей. Снижение произошло впервые с декабря, рассказали в издании "Ведомости"
со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.
Согласно отчету, общее количество выданных ссуд, напротив, выросло на 1%, составив 2,95 млн рублей.
Эксперты считают, что понижение напрямую связано с действиями ЦБ, запретившим с июля микрофинансовым организациям выдавать займы с лимитом кредитования заемщикам, если при этом показатель их долговой нагрузки превышает 80%.
Гендиректор платформы Webbankir Андрей Пономарев предположил, что средняя сумма займов может вырасти в следующем месяце при сохранении инфляции на том же уровне. Эксперт объяснил, что россияне будут брать деньги, чтобы сохранить комфортный уровень жизни. МФО, в свою очередь, будут стремится удовлетворить запросы граждан.
Сюрприз: вот сколько россияне готовы ежемесячно платить за ипотеку