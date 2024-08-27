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Зеленский заявил необходимости вернуть уехавших украинцев
Зеленский заявил необходимости вернуть уехавших украинцев - 27.08.2024, ПРАЙМ
Зеленский заявил необходимости вернуть уехавших украинцев
В страну нужно вернуть уехавших граждан, но сделать это нужно без принуждения, заявил президент Украины Владимир Зеленский. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T17:30+0300
2024-08-27T17:30+0300
2024-08-27T17:30+0300
экономика
украина
владимир зеленский
население
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. В страну нужно вернуть уехавших граждан, но сделать это нужно без принуждения, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский заявил о необходимости вернуть взрослое население, но сделать это без принуждения, и создать для них все условия. По его мнению, заняться этим вопросом должно министерство единства, которое планируется создать осенью. Зеленский добавил, что если Украина не сможет вернуть 7,5 миллионов украинцев, выехавших за границу, и не выведет "из тени" всех налогоплательщиков, то страна столкнется с серьезным вызовом. В интернете можно увидеть много видео, на которых представители украинских военкоматов забирают мужчин в микроавтобусы. Эти видео показывают, как людей задерживают и иногда применяют к ним силу.
https://1prime.ru/20240827/plan-851158719.html
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украина, владимир зеленский, население
Экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, население
Зеленский заявил необходимости вернуть уехавших украинцев
Зеленский: уехавших граждан нужно вернуть на Украину, но без принуждения
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. В страну нужно вернуть уехавших граждан, но сделать это нужно без принуждения, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский заявил о необходимости вернуть взрослое население, но сделать это без принуждения, и создать для них все условия.
По его мнению, заняться этим вопросом должно министерство единства, которое планируется создать осенью.
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Зеленский добавил, что если Украина не сможет вернуть 7,5 миллионов украинцев, выехавших за границу, и не выведет "из тени" всех налогоплательщиков, то страна столкнется с серьезным вызовом.
В интернете можно увидеть много видео, на которых представители украинских военкоматов забирают мужчин в микроавтобусы. Эти видео показывают, как людей задерживают и иногда применяют к ним силу.