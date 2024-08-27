Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский заявил необходимости вернуть уехавших украинцев - 27.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240827/zelenskiy-851158929.html
Зеленский заявил необходимости вернуть уехавших украинцев
Зеленский заявил необходимости вернуть уехавших украинцев - 27.08.2024, ПРАЙМ
Зеленский заявил необходимости вернуть уехавших украинцев
В страну нужно вернуть уехавших граждан, но сделать это нужно без принуждения, заявил президент Украины Владимир Зеленский. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T17:30+0300
2024-08-27T17:30+0300
экономика
украина
владимир зеленский
население
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/33/841833391_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f6609ab1411e65d509da3054607eadc1.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. В страну нужно вернуть уехавших граждан, но сделать это нужно без принуждения, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский заявил о необходимости вернуть взрослое население, но сделать это без принуждения, и создать для них все условия. По его мнению, заняться этим вопросом должно министерство единства, которое планируется создать осенью. Зеленский добавил, что если Украина не сможет вернуть 7,5 миллионов украинцев, выехавших за границу, и не выведет "из тени" всех налогоплательщиков, то страна столкнется с серьезным вызовом. В интернете можно увидеть много видео, на которых представители украинских военкоматов забирают мужчин в микроавтобусы. Эти видео показывают, как людей задерживают и иногда применяют к ним силу.
https://1prime.ru/20240827/plan-851158719.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/33/841833391_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_d273997a75f0ddc646edd30aa2ef79f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, население
Экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, население
17:30 27.08.2024
 
Зеленский заявил необходимости вернуть уехавших украинцев

Зеленский: уехавших граждан нужно вернуть на Украину, но без принуждения

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. В страну нужно вернуть уехавших граждан, но сделать это нужно без принуждения, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский заявил о необходимости вернуть взрослое население, но сделать это без принуждения, и создать для них все условия.
По его мнению, заняться этим вопросом должно министерство единства, которое планируется создать осенью.
Владимир Зеленский на МЭФ в Давосе - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
Зеленский заявил о новом плане войны с Россией
17:28
Зеленский добавил, что если Украина не сможет вернуть 7,5 миллионов украинцев, выехавших за границу, и не выведет "из тени" всех налогоплательщиков, то страна столкнется с серьезным вызовом.
В интернете можно увидеть много видео, на которых представители украинских военкоматов забирают мужчин в микроавтобусы. Эти видео показывают, как людей задерживают и иногда применяют к ним силу.
 
ЭкономикаУКРАИНАВладимир Зеленскийнаселение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала