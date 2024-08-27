https://1prime.ru/20240827/zelenskiy-851161781.html

Зеленский обиделся на Польшу из-за ракет

Зеленский обиделся на Польшу из-за ракет - 27.08.2024, ПРАЙМ

Зеленский обиделся на Польшу из-за ракет

Владимир Зеленский обиделся на Польшу за то, что она боится сбивать ракеты над Украиной без поддержки такого решения со стороны других стран НАТО. | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T18:24+0300

2024-08-27T18:24+0300

2024-08-27T18:24+0300

политика

владимир зеленский

польша

ракеты

нато

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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обиделся на Польшу за то, что она боится сбивать ракеты над Украиной без поддержки такого решения со стороны других стран НАТО. Зеленский заявил, что по вопросу сбивания ракет над западной частью Украины и в сторону Польши, нужна поддержка нескольких стран. Польша сомневается и хочет поддержки других стран в НАТО.Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил о том, что Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Однако пока таких действий со стороны Польши не последовало.Ранее Reuters сообщало, что Варшава хотела поднять на саммите НАТО в Вашингтоне вопрос, может ли Польша сбивать ракеты над Украиной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. Чуть раньше советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба.

https://1prime.ru/20240827/zelenskiy-851158929.html

польша

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владимир зеленский, польша, ракеты, нато