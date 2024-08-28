Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Казани ввели временные ограничения полетов - 28.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240828/aeroport-851167569.html
В аэропорту Казани ввели временные ограничения полетов
В аэропорту Казани ввели временные ограничения полетов - 28.08.2024, ПРАЙМ
В аэропорту Казани ввели временные ограничения полетов
Утром 28 августа в аэрпорту Казани ввели временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале представителя... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T08:18+0300
2024-08-28T08:19+0300
россия
аэропорт
казань
ограничение полетов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849686278_0:59:3506:2031_1920x0_80_0_0_c46f7c3a9ea1961dacb507091ba41a45.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Утром 28 августа в аэрпорту Казани ввели временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале представителя Росавиации.Отмечается, что такая мера призвана обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов. Также уточняется, что направляющиеся в Казань самолеты были перенаправлены на запасной аэродром в Самару.
казань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849686278_405:0:3113:2031_1920x0_80_0_0_fd6598e36dba9edf140a057f01c72d75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, аэропорт, казань, ограничение полетов
РОССИЯ, аэропорт, КАЗАНЬ, ограничение полетов
08:18 28.08.2024 (обновлено: 08:19 28.08.2024)
 
В аэропорту Казани ввели временные ограничения полетов

Росавиация: временные ограничения на прилет и вылет введены в аэропорту Казани

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Президент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Утром 28 августа в аэрпорту Казани ввели временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале представителя Росавиации.
Отмечается, что такая мера призвана обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.
Также уточняется, что направляющиеся в Казань самолеты были перенаправлены на запасной аэродром в Самару.
 
РОССИЯаэропортКАЗАНЬограничение полетов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала