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В аэропорту Казани ввели временные ограничения полетов

В аэропорту Казани ввели временные ограничения полетов - 28.08.2024, ПРАЙМ

В аэропорту Казани ввели временные ограничения полетов

Утром 28 августа в аэрпорту Казани ввели временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале представителя... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T08:18+0300

2024-08-28T08:18+0300

2024-08-28T08:19+0300

россия

аэропорт

казань

ограничение полетов

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Утром 28 августа в аэрпорту Казани ввели временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале представителя Росавиации.Отмечается, что такая мера призвана обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов. Также уточняется, что направляющиеся в Казань самолеты были перенаправлены на запасной аэродром в Самару.

казань

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россия, аэропорт, казань, ограничение полетов