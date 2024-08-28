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В аэропорту Казани ввели временные ограничения полетов
В аэропорту Казани ввели временные ограничения полетов - 28.08.2024, ПРАЙМ
В аэропорту Казани ввели временные ограничения полетов
Утром 28 августа в аэрпорту Казани ввели временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале представителя... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T08:18+0300
2024-08-28T08:18+0300
2024-08-28T08:19+0300
россия
аэропорт
казань
ограничение полетов
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Утром 28 августа в аэрпорту Казани ввели временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале представителя Росавиации.Отмечается, что такая мера призвана обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов. Также уточняется, что направляющиеся в Казань самолеты были перенаправлены на запасной аэродром в Самару.
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россия, аэропорт, казань, ограничение полетов
РОССИЯ, аэропорт, КАЗАНЬ, ограничение полетов
В аэропорту Казани ввели временные ограничения полетов
Росавиация: временные ограничения на прилет и вылет введены в аэропорту Казани
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Утром 28 августа в аэрпорту Казани ввели временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале представителя Росавиации.
Отмечается, что такая мера призвана обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.
Также уточняется, что направляющиеся в Казань самолеты были перенаправлены на запасной аэродром в Самару.