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"Алроса" заявила о банкротстве и закрытии бельгийского подразделения

"Алроса" заявила о банкротстве и закрытии бельгийского подразделения - 28.08.2024, ПРАЙМ

"Алроса" заявила о банкротстве и закрытии бельгийского подразделения

Крупнейшая алмазодобывающая компания и мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов "Алроса" 8 августа объявила о банкротстве своего бельгийского... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T12:49+0300

2024-08-28T12:49+0300

2024-08-28T12:49+0300

алроса

бельгия

банкротство

ек

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БРЮССЕЛЬ, 28 авг – ПРАЙМ. Крупнейшая алмазодобывающая компания и мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов "Алроса" 8 августа объявила о банкротстве своего бельгийского подразделения Alrosa Belgium, располагавшегося в городе Антверпен, представительство закрыто, сообщает бельгийское издание Echo. В середине июня этого года наблюдательный совет "Алросы" сообщал, что обсудит прекращение участия в бельгийском торговом подразделении Alrosa Belgium путем банкротства. "Представительство российской компании "Алроса" в бельгийском Антверпене Alrosa Belgium закрылось после расширения европейских санкций. Компания Alrosa Belgium 8 августа объявила о банкротстве", - пишет Echo. Действующие с начала этого года санкции стран G7 против российских алмазов уже привели к кризису в алмазной отрасли бельгийского Антверпена. В частности, сообщалось о нарушениях в поставках камней из-за новых требований по их декларированию и таможенному оформлению. Международный алмазный центр (AWDC) подтверждал задержки с ввозом камней из-за проблем с декларированием. Генеральный директор AWDC Ари Эпштейн даже подал в отставку в начале апреля "из-за внутренних разногласий по вопросу российских алмазов". До этого участники рынка жаловались на длительные и дорогостоящие задержки, а также негативное влияние новых ограничительных мер на торговые операции и призвали к пересмотру новых процедур из-за угрозы подрыва многовековой торговли алмазами в Антверпене. Представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что проверять происхождение алмазов для допуска на рынки ЕС в рамках запрета G7 на поставки камней из России поручено финансовому управлению Бельгии в Международном алмазном центре в Антверпене. В ЕК отметили, что следить за соблюдением рестрикций должны сами экономические операторы под контролем государств-членов ЕС, а Еврокомиссия "обеспечивает единообразие мер на всей территории сообщества и поддерживает национальные компетентные органы, предоставляя рекомендации и правовую прозрачность". Евросоюз в сотрудничестве со странами "Большой семерки" запретил импорт необработанных российских алмазов с 1 января 2024 года. С 1 марта западные страны начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. В апреле представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что проверять происхождение алмазов для допуска на рынки ЕС на поставки камней из России поручено финансовому управлению Бельгии в Международном алмазном центре в Антверпене. При этом в июне ЕС отложил на полгода введение системы сертификации алмазов, которая должна обеспечить соблюдение запрета на импорт драгоценных камней российского происхождения. Кроме того, ЕС в рамках 14-го пакета санкций уточнил, что запрет на импорт алмазов из РФ теперь не относится к камням, вывезенным с территории страны до введения ограничений. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. -0-

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алроса, бельгия, банкротство, ек