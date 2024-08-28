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Мосбиржа проведет дискретный аукцион по дешевеющим бумагам Segezha Group

Мосбиржа проведет дискретный аукцион по дешевеющим бумагам Segezha Group - 28.08.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа проведет дискретный аукцион по дешевеющим бумагам Segezha Group

Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам лесопромышленного холдинга Segezha Group после падения их стоимости более чем на 20%, следует из... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T13:26+0300

2024-08-28T13:26+0300

2024-08-28T13:26+0300

экономика

россия

мосбиржа

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам лесопромышленного холдинга Segezha Group после падения их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. "По состоянию на 13:14:00 текущая цена составила 1,342 рубля (отклонение – 21.06 %). Произошло снижение на 20% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (1,7 рубля). В режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 13:18:00. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 13.48 мск. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).

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россия, мосбиржа