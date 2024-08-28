https://1prime.ru/20240828/aviabomby-851171683.html

Сотрясает до костей. Это российское оружие стало кошмаром для ВСУ

Сотрясает до костей. Это российское оружие стало кошмаром для ВСУ - 28.08.2024, ПРАЙМ

Сотрясает до костей. Это российское оружие стало кошмаром для ВСУ

Российские управляемые планирующие бомбы превратились в проклятие для ВСУ, говорится в публикации газеты The New York Times. | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T11:13+0300

2024-08-28T11:13+0300

2024-08-28T11:13+0300

вооружения

россия

авиабомбы

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российские управляемые планирующие бомбы превратились в проклятие для ВСУ, говорится в публикации газеты The New York Times.Согласно газете, эти бомбы, известные как ФАБы, являются модифицированными версиями советских времен и обладают способностью уничтожать многоквартирные здания и бетонные укрепления одним взрывом. Россия использует эти бомбы в последнее время с разрушительными последствиями, смещая баланс сил в свою пользу."Темный подвал в Торецке на востоке Украины. Прячущиеся там солдаты не знают, как близко падают российские планирующие бомбы. Однако их разрушительная мощь, обрушивающая соседние здания, обдает волной, сотрясая все тело до костей", - говорится в статье.Украинские солдаты, принимающие участие в боевых действиях на фронте, отмечают, что противник превосходит их в огневой мощи и численности. Постоянные обстрелы становятся решающим фактором, вытесняющим украинские вооруженные силы даже с самых укрепленных позиций, заметили в газете.Киев пытается найти способ противостоять этой угрозе, но, несмотря на все попытки, Россия продолжает наступать на востоке Украины, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240813/bomba-850855573.html

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россия, авиабомбы