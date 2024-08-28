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Сотрясает до костей. Это российское оружие стало кошмаром для ВСУ
Сотрясает до костей. Это российское оружие стало кошмаром для ВСУ - 28.08.2024, ПРАЙМ
Сотрясает до костей. Это российское оружие стало кошмаром для ВСУ
Российские управляемые планирующие бомбы превратились в проклятие для ВСУ, говорится в публикации газеты The New York Times. | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T11:13+0300
2024-08-28T11:13+0300
2024-08-28T11:13+0300
вооружения
россия
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российские управляемые планирующие бомбы превратились в проклятие для ВСУ, говорится в публикации газеты The New York Times.Согласно газете, эти бомбы, известные как ФАБы, являются модифицированными версиями советских времен и обладают способностью уничтожать многоквартирные здания и бетонные укрепления одним взрывом. Россия использует эти бомбы в последнее время с разрушительными последствиями, смещая баланс сил в свою пользу."Темный подвал в Торецке на востоке Украины. Прячущиеся там солдаты не знают, как близко падают российские планирующие бомбы. Однако их разрушительная мощь, обрушивающая соседние здания, обдает волной, сотрясая все тело до костей", - говорится в статье.Украинские солдаты, принимающие участие в боевых действиях на фронте, отмечают, что противник превосходит их в огневой мощи и численности. Постоянные обстрелы становятся решающим фактором, вытесняющим украинские вооруженные силы даже с самых укрепленных позиций, заметили в газете.Киев пытается найти способ противостоять этой угрозе, но, несмотря на все попытки, Россия продолжает наступать на востоке Украины, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, авиабомбы
Вооружения, РОССИЯ, Авиабомбы
Сотрясает до костей. Это российское оружие стало кошмаром для ВСУ
NYT: украинская армия не может противостоять российским ФАБам
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ.
Российские управляемые планирующие бомбы превратились в проклятие для ВСУ, говорится
в публикации газеты The New York Times.
Согласно газете, эти бомбы, известные как ФАБы, являются модифицированными версиями советских времен и обладают способностью уничтожать многоквартирные здания и бетонные укрепления одним взрывом. Россия использует эти бомбы в последнее время с разрушительными последствиями, смещая баланс сил в свою пользу.
"Темный подвал в Торецке на востоке Украины. Прячущиеся там солдаты не знают, как близко падают российские планирующие бомбы. Однако их разрушительная мощь, обрушивающая соседние здания, обдает волной, сотрясая все тело до костей", - говорится в статье.
Украинские солдаты, принимающие участие в боевых действиях на фронте, отмечают, что противник превосходит их в огневой мощи и численности. Постоянные обстрелы становятся решающим фактором, вытесняющим украинские вооруженные силы даже с самых укрепленных позиций, заметили в газете.
Киев пытается найти способ противостоять этой угрозе, но, несмотря на все попытки, Россия продолжает наступать на востоке Украины, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
У Киева есть "грязная бомба", считает начальник войск РХБЗ