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Сотрясает до костей. Это российское оружие стало кошмаром для ВСУ - 28.08.2024, ПРАЙМ
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Сотрясает до костей. Это российское оружие стало кошмаром для ВСУ
Сотрясает до костей. Это российское оружие стало кошмаром для ВСУ - 28.08.2024, ПРАЙМ
Сотрясает до костей. Это российское оружие стало кошмаром для ВСУ
Российские управляемые планирующие бомбы превратились в проклятие для ВСУ, говорится в публикации газеты The New York Times. | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T11:13+0300
2024-08-28T11:13+0300
вооружения
россия
авиабомбы
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российские управляемые планирующие бомбы превратились в проклятие для ВСУ, говорится в публикации газеты The New York Times.Согласно газете, эти бомбы, известные как ФАБы, являются модифицированными версиями советских времен и обладают способностью уничтожать многоквартирные здания и бетонные укрепления одним взрывом. Россия использует эти бомбы в последнее время с разрушительными последствиями, смещая баланс сил в свою пользу."Темный подвал в Торецке на востоке Украины. Прячущиеся там солдаты не знают, как близко падают российские планирующие бомбы. Однако их разрушительная мощь, обрушивающая соседние здания, обдает волной, сотрясая все тело до костей", - говорится в статье.Украинские солдаты, принимающие участие в боевых действиях на фронте, отмечают, что противник превосходит их в огневой мощи и численности. Постоянные обстрелы становятся решающим фактором, вытесняющим украинские вооруженные силы даже с самых укрепленных позиций, заметили в газете.Киев пытается найти способ противостоять этой угрозе, но, несмотря на все попытки, Россия продолжает наступать на востоке Украины, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240813/bomba-850855573.html
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россия, авиабомбы
Вооружения, РОССИЯ, Авиабомбы
11:13 28.08.2024
 
Сотрясает до костей. Это российское оружие стало кошмаром для ВСУ

NYT: украинская армия не может противостоять российским ФАБам

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиабомбы ФАБ-500
Авиабомбы ФАБ-500 - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российские управляемые планирующие бомбы превратились в проклятие для ВСУ, говорится в публикации газеты The New York Times.
Согласно газете, эти бомбы, известные как ФАБы, являются модифицированными версиями советских времен и обладают способностью уничтожать многоквартирные здания и бетонные укрепления одним взрывом. Россия использует эти бомбы в последнее время с разрушительными последствиями, смещая баланс сил в свою пользу.
"Темный подвал в Торецке на востоке Украины. Прячущиеся там солдаты не знают, как близко падают российские планирующие бомбы. Однако их разрушительная мощь, обрушивающая соседние здания, обдает волной, сотрясая все тело до костей", - говорится в статье.
Украинские солдаты, принимающие участие в боевых действиях на фронте, отмечают, что противник превосходит их в огневой мощи и численности. Постоянные обстрелы становятся решающим фактором, вытесняющим украинские вооруженные силы даже с самых укрепленных позиций, заметили в газете.
Киев пытается найти способ противостоять этой угрозе, но, несмотря на все попытки, Россия продолжает наступать на востоке Украины, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Радиация - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
У Киева есть "грязная бомба", считает начальник войск РХБЗ
13 августа, 14:29
 
ВооруженияРОССИЯАвиабомбы
 
 
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