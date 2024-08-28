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Объем грузовых авиаперевозок в мире вырос в июле

Объем грузовых авиаперевозок в мире вырос в июле - 28.08.2024, ПРАЙМ

Объем грузовых авиаперевозок в мире вырос в июле

Объем грузовых авиаперевозок в мире в июле вырос на 13,6% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T16:35+0300

2024-08-28T16:35+0300

2024-08-28T16:35+0300

авиаперевозки

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в июле вырос на 13,6% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). В месячном выражении рост показателя составил 1%. Объем международных грузовых авиаперевозок в июле увеличился на 14,3% в годовом выражении. Самый сильный рост был зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+17,6%), странах Ближнего Востока (+14,7%), Европе (13,7%) и Латинской Америке (+11,1%). В Северной Америке объем грузовых авиаперевозок поднялся на 8,7%, в Африке - на 6,2%. "В июле спрос на грузовые авиаперевозки достиг рекордного уровня с начала года, причем рост наблюдался во всех регионах. На грузовые авиаперевозки продолжает влиять рост мировой торговли, бурное развитие электронной коммерции и ограничение пропускной способности морских судов", - приводится в релизе комментарий главы IATA Вилли Уолша. Он добавил, что пиковый сезон перевозок еще впереди, в связи с этим показатель за год будет очень высоким.

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авиаперевозки, iata