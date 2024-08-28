https://1prime.ru/20240828/aviaperevozki-851182490.html
Объем грузовых авиаперевозок в мире вырос в июле
Объем грузовых авиаперевозок в мире вырос в июле - 28.08.2024, ПРАЙМ
Объем грузовых авиаперевозок в мире вырос в июле
Объем грузовых авиаперевозок в мире в июле вырос на 13,6% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T16:35+0300
2024-08-28T16:35+0300
2024-08-28T16:35+0300
авиаперевозки
iata
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849686278_0:59:3506:2031_1920x0_80_0_0_c46f7c3a9ea1961dacb507091ba41a45.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в июле вырос на 13,6% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). В месячном выражении рост показателя составил 1%. Объем международных грузовых авиаперевозок в июле увеличился на 14,3% в годовом выражении. Самый сильный рост был зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+17,6%), странах Ближнего Востока (+14,7%), Европе (13,7%) и Латинской Америке (+11,1%). В Северной Америке объем грузовых авиаперевозок поднялся на 8,7%, в Африке - на 6,2%. "В июле спрос на грузовые авиаперевозки достиг рекордного уровня с начала года, причем рост наблюдался во всех регионах. На грузовые авиаперевозки продолжает влиять рост мировой торговли, бурное развитие электронной коммерции и ограничение пропускной способности морских судов", - приводится в релизе комментарий главы IATA Вилли Уолша. Он добавил, что пиковый сезон перевозок еще впереди, в связи с этим показатель за год будет очень высоким.
https://1prime.ru/20240828/avtotor-851179837.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849686278_405:0:3113:2031_1920x0_80_0_0_fd6598e36dba9edf140a057f01c72d75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авиаперевозки, iata
Объем грузовых авиаперевозок в мире вырос в июле
IATA: грузовые авиаперевозки в мире в июле выросли на 13,6% в годовом выражении
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в июле вырос на 13,6% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).
В месячном выражении рост показателя составил 1%.
Объем международных грузовых авиаперевозок в июле увеличился на 14,3% в годовом выражении.
Самый сильный рост был зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+17,6%), странах Ближнего Востока (+14,7%), Европе (13,7%) и Латинской Америке (+11,1%). В Северной Америке объем грузовых авиаперевозок поднялся на 8,7%, в Африке - на 6,2%.
"Автотор" запустил в Калининграде новый завод электродвигателей
"В июле спрос на грузовые авиаперевозки достиг рекордного уровня с начала года, причем рост наблюдался во всех регионах. На грузовые авиаперевозки продолжает влиять рост мировой торговли, бурное развитие электронной коммерции и ограничение пропускной способности морских судов", - приводится в релизе комментарий главы IATA Вилли Уолша.
Он добавил, что пиковый сезон перевозок еще впереди, в связи с этим показатель за год будет очень высоким.