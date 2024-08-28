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Не от китайцев: четыре автоновинки на рынке РФ от давно знакомых брендов

Не от китайцев: четыре автоновинки на рынке РФ от давно знакомых брендов - 28.08.2024, ПРАЙМ

Не от китайцев: четыре автоновинки на рынке РФ от давно знакомых брендов

На российском автомобильном рынке появились четыре новинки давно знакомых россиянам брендов. Все они не из Китая, рассказал эксперт автомобильного журнала "За... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T10:09+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. На российском автомобильном рынке появились четыре новинки давно знакомых россиянам брендов. Все они не из Китая, рассказал эксперт автомобильного журнала "За рулем".Первый претендент - японский кроссовер Toyota Wildlander пятого поколения, дебютировавший в 2020 году. Автомобиль оснащен мотором на 149 л.с., однако Plug-in гибридная версия обеспечивает 222 л.с. и предполагает бензиновый двигатель на 2,5 литра. Привод - передний.Еще одной новинкой на авторынке стала улучшенная версия Hyundai Elantra, представленная с атмосферным мотором на 1,5 литра и 115 л.с., а также вариатором. В дилерских центрах можно приобрести премиальную комплектацию LUX, однако под заказ доступны и другие версии. В продаже встречаются и модификации из Казахстана на 1,6 и 2 литра, мощностью 128 и 150 л.с. соответственно.Volkswagen Polo Plus шестого поколения остается отличным вариантом для любителей практичных и понятных автомобилей. В нем нет турбодвигателя и роботизированной трансмиссии, однако модель отличается надежным и долговечным атмосферным мотором на 1,5 литра и 113 л.с. с гидроавтоматом Aisin.Последний в списке - переднеприводный кросс-лифтбек Ford Mondeo Sport. Он оснащен турбированным 2-литровым двигателем на 238 л.с. и электрическим двигателем. Совокупная мощность - 308 л.с. Автомобиль имеет большое количество мелких деталей и систем, обеспечивающих комфорт и удобство использования.

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авторынок рф, toyota, hyundai, volkswagen, ford