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Не от китайцев: четыре автоновинки на рынке РФ от давно знакомых брендов - 28.08.2024, ПРАЙМ
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Не от китайцев: четыре автоновинки на рынке РФ от давно знакомых брендов
Не от китайцев: четыре автоновинки на рынке РФ от давно знакомых брендов - 28.08.2024, ПРАЙМ
Не от китайцев: четыре автоновинки на рынке РФ от давно знакомых брендов
На российском автомобильном рынке появились четыре новинки давно знакомых россиянам брендов. Все они не из Китая, рассказал эксперт автомобильного журнала "За... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T10:09+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. На российском автомобильном рынке появились четыре новинки давно знакомых россиянам брендов. Все они не из Китая, рассказал эксперт автомобильного журнала "За рулем".Первый претендент - японский кроссовер Toyota Wildlander пятого поколения, дебютировавший в 2020 году. Автомобиль оснащен мотором на 149 л.с., однако Plug-in гибридная версия обеспечивает 222 л.с. и предполагает бензиновый двигатель на 2,5 литра. Привод - передний.Еще одной новинкой на авторынке стала улучшенная версия Hyundai Elantra, представленная с атмосферным мотором на 1,5 литра и 115 л.с., а также вариатором. В дилерских центрах можно приобрести премиальную комплектацию LUX, однако под заказ доступны и другие версии. В продаже встречаются и модификации из Казахстана на 1,6 и 2 литра, мощностью 128 и 150 л.с. соответственно.Volkswagen Polo Plus шестого поколения остается отличным вариантом для любителей практичных и понятных автомобилей. В нем нет турбодвигателя и роботизированной трансмиссии, однако модель отличается надежным и долговечным атмосферным мотором на 1,5 литра и 113 л.с. с гидроавтоматом Aisin.Последний в списке - переднеприводный кросс-лифтбек Ford Mondeo Sport. Он оснащен турбированным 2-литровым двигателем на 238 л.с. и электрическим двигателем. Совокупная мощность - 308 л.с. Автомобиль имеет большое количество мелких деталей и систем, обеспечивающих комфорт и удобство использования.
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авторынок рф, toyota, hyundai, volkswagen, ford
авторынок РФ, Toyota, Hyundai, Volkswagen, Ford
10:09 28.08.2024 (обновлено: 10:11 28.08.2024)
 
Не от китайцев: четыре автоновинки на рынке РФ от давно знакомых брендов

"ЗР": названы четыре автоновинки на российском рынке не от китайских брендов

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкVolkswagen Polo
Volkswagen Polo - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. На российском автомобильном рынке появились четыре новинки давно знакомых россиянам брендов. Все они не из Китая, рассказал эксперт автомобильного журнала "За рулем".
Первый претендент - японский кроссовер Toyota Wildlander пятого поколения, дебютировавший в 2020 году. Автомобиль оснащен мотором на 149 л.с., однако Plug-in гибридная версия обеспечивает 222 л.с. и предполагает бензиновый двигатель на 2,5 литра. Привод - передний.
Еще одной новинкой на авторынке стала улучшенная версия Hyundai Elantra, представленная с атмосферным мотором на 1,5 литра и 115 л.с., а также вариатором. В дилерских центрах можно приобрести премиальную комплектацию LUX, однако под заказ доступны и другие версии. В продаже встречаются и модификации из Казахстана на 1,6 и 2 литра, мощностью 128 и 150 л.с. соответственно.
Volkswagen Polo Plus шестого поколения остается отличным вариантом для любителей практичных и понятных автомобилей. В нем нет турбодвигателя и роботизированной трансмиссии, однако модель отличается надежным и долговечным атмосферным мотором на 1,5 литра и 113 л.с. с гидроавтоматом Aisin.
Автомобиль Lada Largus Универсал - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
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Последний в списке - переднеприводный кросс-лифтбек Ford Mondeo Sport. Он оснащен турбированным 2-литровым двигателем на 238 л.с. и электрическим двигателем. Совокупная мощность - 308 л.с. Автомобиль имеет большое количество мелких деталей и систем, обеспечивающих комфорт и удобство использования.
 
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