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Росстат рассказал о росте производства легковых автомобилей с начала года
Росстат рассказал о росте производства легковых автомобилей с начала года - 28.08.2024, ПРАЙМ
Росстат рассказал о росте производства легковых автомобилей с начала года
Производство легковых автомобилей в России в январе-июле выросло на 55,2% в годовом выражении - до 391 тысячи штук, следует из данных Росстата. | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T22:43+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в январе-июле выросло на 55,2% в годовом выражении - до 391 тысячи штук, следует из данных Росстата. В июле производство выросло на 23,6% к июлю прошлого года, а к июню текущего - сократилось на 7,2%. Абсолютных цифр за июль в ведомстве не приводят. Производство грузовиков за семь месяцев выросло на 14,3% к аналогичному периоду прошлого года – до 108 тысяч штук. Выпуск автобусов массой до 5 тонн за отчетный период вырос на 9% - до 12,3 тысячи штук, а массой более 5 тонн - на 25,3%, до 8,9 тысячи штук. Выпуск двигателей внутреннего сгорания увеличился на 11,9% по сравнению с январем-июлем прошлого года и составил 127 тысяч штук.
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россия, росстат
Экономика, РОССИЯ, Росстат
Росстат рассказал о росте производства легковых автомобилей с начала года
Росстат: производство легковых автомобилей в РФ в январе-июле выросло на 55%
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в январе-июле выросло на 55,2% в годовом выражении - до 391 тысячи штук, следует из данных Росстата.
В июле производство выросло на 23,6% к июлю прошлого года, а к июню текущего - сократилось на 7,2%. Абсолютных цифр за июль в ведомстве не приводят.
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Производство грузовиков за семь месяцев выросло на 14,3% к аналогичному периоду прошлого года – до 108 тысяч штук.
Выпуск автобусов массой до 5 тонн за отчетный период вырос на 9% - до 12,3 тысячи штук, а массой более 5 тонн - на 25,3%, до 8,9 тысячи штук.
Выпуск двигателей внутреннего сгорания увеличился на 11,9% по сравнению с январем-июлем прошлого года и составил 127 тысяч штук.