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"Автотор" запустил в Калининграде новый завод электродвигателей - 28.08.2024, ПРАЙМ
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"Автотор" запустил в Калининграде новый завод электродвигателей
"Автотор" запустил в Калининграде новый завод электродвигателей - 28.08.2024, ПРАЙМ
"Автотор" запустил в Калининграде новый завод электродвигателей
Российский автомобильный холдинг "Автотор" ввел в эксплуатацию в Калининграде новый завод по производству электродвигателей, сообщает пресс-служба правительства | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T14:53+0300
2024-08-28T14:53+0300
калининград
автотор
электромобили
завод
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КАЛИНИНГРАД, 28 авг — ПРАЙМ. Российский автомобильный холдинг "Автотор" ввел в эксплуатацию в Калининграде новый завод по производству электродвигателей, сообщает пресс-служба правительства региона. Завод по производству электродвигателей был создан в рамках специального инвестиционного контракта между Минпромторгом РФ, правительством Калининградской области и компанией "Автотор Холдинг". Этот контракт предусматривает развитие кластера автокомпонентов в регионе."В Калининградской области приступил к работе завод электродвигателей. ... Инвестиционный проект по созданию заводов по производству автокомпонентов, включающий в том числе производство электродвигателей, предполагает создание более 390 новых рабочих мест. Непосредственно на заводе электродвигателей при полной загрузке производственной линии будет обеспечено более 140 высококвалифицированных рабочих мест", - говорится в сообщении. Завод рассчитан на производство 60 тысяч электродвигателей в год. В его ассортименте — электродвигатели мощностью от 23 до 140 кВт, предназначенные для разных видов легкового электротранспорта. Производственная линия включает участки для изготовления и пропитки статоров, сборки роторов и окончательной сборки электродвигателей.Автоматизированный конвейер оснащён современным оборудованием с механическими и оптическими датчиками контроля. Благодаря этому при производстве отдельных компонентов и сборке электродвигателей достигаются максимально высокие показатели качества. Создание мощностей и оснащение нового завода электродвигателей стало возможным благодаря инвестиционному проекту, реализуемому с использованием средств целевого займа Фонда развития промышленности.Сейчас завод начал выпуск тестовой партии электродвигателей. Персонал прошёл специальное обучение, пуско-наладочные работы выполнены. В планах — расширение линейки электродвигателей для малого электротранспорта, подъёмной техники, лодочного транспорта. Планируется установка оборудования по сборке три в одном (электродвигатель, редуктор, инвертор).
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калининград, автотор, электромобили, завод
КАЛИНИНГРАД, Автотор, электромобили, завод
14:53 28.08.2024
 
"Автотор" запустил в Калининграде новый завод электродвигателей

"Автотор" запустил в Калининграде новый завод по производству электродвигателей

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкЗдание завода "Автотор" в Калининграде
Здание завода Автотор в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Михаил Голенков
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КАЛИНИНГРАД, 28 авг — ПРАЙМ. Российский автомобильный холдинг "Автотор" ввел в эксплуатацию в Калининграде новый завод по производству электродвигателей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Завод по производству электродвигателей был создан в рамках специального инвестиционного контракта между Минпромторгом РФ, правительством Калининградской области и компанией "Автотор Холдинг". Этот контракт предусматривает развитие кластера автокомпонентов в регионе.
"В Калининградской области приступил к работе завод электродвигателей. ... Инвестиционный проект по созданию заводов по производству автокомпонентов, включающий в том числе производство электродвигателей, предполагает создание более 390 новых рабочих мест. Непосредственно на заводе электродвигателей при полной загрузке производственной линии будет обеспечено более 140 высококвалифицированных рабочих мест", - говорится в сообщении.
Автотор - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
Калининградский "Автотор" расширит модельную линейку
13 июня, 05:25
Завод рассчитан на производство 60 тысяч электродвигателей в год. В его ассортименте — электродвигатели мощностью от 23 до 140 кВт, предназначенные для разных видов легкового электротранспорта. Производственная линия включает участки для изготовления и пропитки статоров, сборки роторов и окончательной сборки электродвигателей.
Автоматизированный конвейер оснащён современным оборудованием с механическими и оптическими датчиками контроля. Благодаря этому при производстве отдельных компонентов и сборке электродвигателей достигаются максимально высокие показатели качества. Создание мощностей и оснащение нового завода электродвигателей стало возможным благодаря инвестиционному проекту, реализуемому с использованием средств целевого займа Фонда развития промышленности.
Сейчас завод начал выпуск тестовой партии электродвигателей. Персонал прошёл специальное обучение, пуско-наладочные работы выполнены. В планах — расширение линейки электродвигателей для малого электротранспорта, подъёмной техники, лодочного транспорта. Планируется установка оборудования по сборке три в одном (электродвигатель, редуктор, инвертор).
 
КАЛИНИНГРАДАвтоторэлектромобилизавод
 
 
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