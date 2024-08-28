https://1prime.ru/20240828/avtotor-851179837.html

"Автотор" запустил в Калининграде новый завод электродвигателей

"Автотор" запустил в Калининграде новый завод электродвигателей - 28.08.2024, ПРАЙМ

"Автотор" запустил в Калининграде новый завод электродвигателей

Российский автомобильный холдинг "Автотор" ввел в эксплуатацию в Калининграде новый завод по производству электродвигателей, сообщает пресс-служба правительства | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T14:53+0300

2024-08-28T14:53+0300

2024-08-28T14:53+0300

калининград

автотор

электромобили

завод

https://cdnn.1prime.ru/img/84037/25/840372517_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_b14ce63ae899d14bad0cf0f9105dbae6.jpg

КАЛИНИНГРАД, 28 авг — ПРАЙМ. Российский автомобильный холдинг "Автотор" ввел в эксплуатацию в Калининграде новый завод по производству электродвигателей, сообщает пресс-служба правительства региона. Завод по производству электродвигателей был создан в рамках специального инвестиционного контракта между Минпромторгом РФ, правительством Калининградской области и компанией "Автотор Холдинг". Этот контракт предусматривает развитие кластера автокомпонентов в регионе."В Калининградской области приступил к работе завод электродвигателей. ... Инвестиционный проект по созданию заводов по производству автокомпонентов, включающий в том числе производство электродвигателей, предполагает создание более 390 новых рабочих мест. Непосредственно на заводе электродвигателей при полной загрузке производственной линии будет обеспечено более 140 высококвалифицированных рабочих мест", - говорится в сообщении. Завод рассчитан на производство 60 тысяч электродвигателей в год. В его ассортименте — электродвигатели мощностью от 23 до 140 кВт, предназначенные для разных видов легкового электротранспорта. Производственная линия включает участки для изготовления и пропитки статоров, сборки роторов и окончательной сборки электродвигателей.Автоматизированный конвейер оснащён современным оборудованием с механическими и оптическими датчиками контроля. Благодаря этому при производстве отдельных компонентов и сборке электродвигателей достигаются максимально высокие показатели качества. Создание мощностей и оснащение нового завода электродвигателей стало возможным благодаря инвестиционному проекту, реализуемому с использованием средств целевого займа Фонда развития промышленности.Сейчас завод начал выпуск тестовой партии электродвигателей. Персонал прошёл специальное обучение, пуско-наладочные работы выполнены. В планах — расширение линейки электродвигателей для малого электротранспорта, подъёмной техники, лодочного транспорта. Планируется установка оборудования по сборке три в одном (электродвигатель, редуктор, инвертор).

https://1prime.ru/20240613/avtotor-849112317.html

калининград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

калининград, автотор, электромобили, завод