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Слишком много денег. Когда банк заблокирует перевод самому себе
Слишком много денег. Когда банк заблокирует перевод самому себе - 28.08.2024, ПРАЙМ
Слишком много денег. Когда банк заблокирует перевод самому себе
В соответствии с новым законом, который вступил в силу с 25 июля, при обнаружении признаков мошеннических операций банки должны блокировать переводы. Причем... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T02:02+0300
2024-08-28T02:02+0300
2024-08-28T02:02+0300
мошенничество
блокировка
перевод денег
денежный перевод
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. В соответствии с новым законом, который вступил в силу с 25 июля, при обнаружении признаков мошеннических операций банки должны блокировать переводы. Причем граждане могут столкнуться с блокировкой, даже если осуществляют их между собственными счетами. Об этом рассказал агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.К признакам мошенничества относятся:Это относится к любым транзакциям: к переводам на сторонние счета и на собственные, пояснил юрист. Если банк допустит ошибку, ему придется вернуть деньги клиенту, поэтому многие предпочитают перестраховываться.По мнению Гусятникова, ошибки со стороны банков, безусловно, будут. “Для того, чтобы избежать потери средств, финансовая организация скорее приостановит перевод на положенный двухдневный срок, нежели подтвердит его”, - говорит он.Именно так сейчас происходит с блокировками по ФЗ 115 (закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").Тем не менее, эксперт не советует гражданам сильно волноваться по этому поводу. Во-первых, блокировать будут не все подряд, а только те переводы, которые попадают под перечисленные выше критерии. Если гражданин добросовестный, волноваться не о чем, уверяет юрист.А вот для мошенников это действительно может затруднить схему вывода денег. Не секрет, что не все банки пристально следят за "чистотой" счетов своих клиентов. Из каких-то вывести деньги проще, чем из других, а уговорить на жертву на перевод в подходящий банк мастера социальной инженерии умеют. Блокировка операций между собственными счетами, если перевод попадает под признаки мошенничества, в этом случае может предотвратить ущерб.Если же добросовестный гражданин все же столкнется с неправомерной блокировкой при попытке перевода денег между собственными счетами, ему стоит обратиться в банк или подождать два дня. После этого банк обязан провести операцию, если клиент ее подтвердит, заключил Гусятников.
https://1prime.ru/20240826/perevody-851118787.html
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блокировка, перевод денег, денежный перевод
Мошенничество, блокировка, перевод денег, денежный перевод
Слишком много денег. Когда банк заблокирует перевод самому себе
Юрист Гусятников: банк блокирует перевод самому себе при признаках мошенничества
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. В соответствии с новым законом, который вступил в силу с 25 июля, при обнаружении признаков мошеннических операций банки должны блокировать переводы. Причем граждане могут столкнуться с блокировкой, даже если осуществляют их между собственными счетами. Об этом рассказал агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
К признакам мошенничества относятся:
- переводы на счета, по которым уже были зафиксированы мошеннические действия;
- нетипичные для клиента операции, совершенные из необычного места, с использованием нового устройства, переводятся слишком большие суммы и т.д.;
- счет, на который осуществляется перевод, есть в "черном списке" Банка России;
Это относится к любым транзакциям: к переводам на сторонние счета и на собственные, пояснил юрист. Если банк допустит ошибку, ему придется вернуть деньги клиенту, поэтому многие предпочитают перестраховываться.
По мнению Гусятникова, ошибки со стороны банков, безусловно, будут. “Для того, чтобы избежать потери средств, финансовая организация скорее приостановит перевод на положенный двухдневный срок, нежели подтвердит его”, - говорит он.
Именно так сейчас происходит с блокировками по ФЗ 115 (закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").
Тем не менее, эксперт не советует гражданам сильно волноваться по этому поводу. Во-первых, блокировать будут не все подряд, а только те переводы, которые попадают под перечисленные выше критерии. Если гражданин добросовестный, волноваться не о чем, уверяет юрист.
А вот для мошенников это действительно может затруднить схему вывода денег. Не секрет, что не все банки пристально следят за "чистотой" счетов своих клиентов. Из каких-то вывести деньги проще, чем из других, а уговорить на жертву на перевод в подходящий банк мастера социальной инженерии умеют. Блокировка операций между собственными счетами, если перевод попадает под признаки мошенничества, в этом случае может предотвратить ущерб.
Если же добросовестный гражданин все же столкнется с неправомерной блокировкой при попытке перевода денег между собственными счетами, ему стоит обратиться в банк или подождать два дня. После этого банк обязан провести операцию, если клиент ее подтвердит, заключил Гусятников.
СМИ: россиянам грозят блокировки переводов на свои счета в других банках