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Мосгорсуд утвердил приговор журналистке Баязитовой - 28.08.2024, ПРАЙМ
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Мосгорсуд утвердил приговор журналистке Баязитовой
Мосгорсуд утвердил приговор журналистке Баязитовой - 28.08.2024, ПРАЙМ
Мосгорсуд утвердил приговор журналистке Баязитовой
Московский городской суд в среду утвердил вынесенный в отношении журналистки Александре Баязитовой и медиатехнолога Ольге Архаровой приговор за вымогательстве... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T17:41+0300
2024-08-28T17:42+0300
суд
мосгорсуд
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Московский городской суд в среду утвердил вынесенный в отношении журналистки Александре Баязитовой и медиатехнолога Ольге Архаровой приговор за вымогательстве денежных средств у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Таким образом, согласно решению судьи, приговор Басманного районного суда был оставлен без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения.В ходе заседаний в апелляционной инстанции адвокат потерпевшего Олег Востряков подал ходатайство, попросив применить к фигуранткам условный приговор. Защита Архаровой просила смягчить вердикт, ссылаясь на ее полное раскаяние. Адвокат Елена Федулова заявляла, что три депутата Государственной думы просят смягчить приговор. В свою очередь Баязитова свою вину не признала, в заседании в Мосгорсуде она участвовала очно, а Архарова - по видеоконференцсвязи из ижевского следственного изолятора. Басманный суд в ноябре прошлого года осудил на 5 и 4,5 лет колонии Баязитову и Архарову за вымогательство денег на блокирование негативных публикаций в Telegram о судимости Ушакова. Сам он еще в 2019 году подавал иск в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", прося прекратить выдачу ссылок с данной информацией, но суд отказал ему. Адвокат Федулова неоднократно заявляла в суде, что установка "блока" можно рассматривать как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений. Летом прошлого года была осуждена еще одна фигурантка Инна Чурилова. Она пошла на сделку со следствием и дала показания. Уголовное дело выделили в отдельное производство. Она была осуждена на четыре года условно.
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суд, мосгорсуд, промсвязьбанк
суд, Мосгорсуд, Промсвязьбанк
17:41 28.08.2024 (обновлено: 17:42 28.08.2024)
 
Мосгорсуд утвердил приговор журналистке Баязитовой

Мосгорсуд утвердил пять лет колонии Баязитовой, осужденной за вымогательство у топа ПСБ

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Московский городской суд в среду утвердил вынесенный в отношении журналистки Александре Баязитовой и медиатехнолога Ольге Архаровой приговор за вымогательстве денежных средств у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Таким образом, согласно решению судьи, приговор Басманного районного суда был оставлен без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения.
В ходе заседаний в апелляционной инстанции адвокат потерпевшего Олег Востряков подал ходатайство, попросив применить к фигуранткам условный приговор. Защита Архаровой просила смягчить вердикт, ссылаясь на ее полное раскаяние. Адвокат Елена Федулова заявляла, что три депутата Государственной думы просят смягчить приговор. В свою очередь Баязитова свою вину не признала, в заседании в Мосгорсуде она участвовала очно, а Архарова - по видеоконференцсвязи из ижевского следственного изолятора.
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2022
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Басманный суд в ноябре прошлого года осудил на 5 и 4,5 лет колонии Баязитову и Архарову за вымогательство денег на блокирование негативных публикаций в Telegram о судимости Ушакова. Сам он еще в 2019 году подавал иск в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", прося прекратить выдачу ссылок с данной информацией, но суд отказал ему.
Адвокат Федулова неоднократно заявляла в суде, что установка "блока" можно рассматривать как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.
Летом прошлого года была осуждена еще одна фигурантка Инна Чурилова. Она пошла на сделку со следствием и дала показания. Уголовное дело выделили в отдельное производство. Она была осуждена на четыре года условно.
 
судМосгорсудПромсвязьбанк
 
 
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