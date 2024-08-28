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Мосгорсуд утвердил приговор журналистке Баязитовой

Мосгорсуд утвердил приговор журналистке Баязитовой - 28.08.2024, ПРАЙМ

Мосгорсуд утвердил приговор журналистке Баязитовой

Московский городской суд в среду утвердил вынесенный в отношении журналистки Александре Баязитовой и медиатехнолога Ольге Архаровой приговор за вымогательстве... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T17:41+0300

2024-08-28T17:41+0300

2024-08-28T17:42+0300

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мосгорсуд

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Московский городской суд в среду утвердил вынесенный в отношении журналистки Александре Баязитовой и медиатехнолога Ольге Архаровой приговор за вымогательстве денежных средств у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Таким образом, согласно решению судьи, приговор Басманного районного суда был оставлен без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения.В ходе заседаний в апелляционной инстанции адвокат потерпевшего Олег Востряков подал ходатайство, попросив применить к фигуранткам условный приговор. Защита Архаровой просила смягчить вердикт, ссылаясь на ее полное раскаяние. Адвокат Елена Федулова заявляла, что три депутата Государственной думы просят смягчить приговор. В свою очередь Баязитова свою вину не признала, в заседании в Мосгорсуде она участвовала очно, а Архарова - по видеоконференцсвязи из ижевского следственного изолятора. Басманный суд в ноябре прошлого года осудил на 5 и 4,5 лет колонии Баязитову и Архарову за вымогательство денег на блокирование негативных публикаций в Telegram о судимости Ушакова. Сам он еще в 2019 году подавал иск в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", прося прекратить выдачу ссылок с данной информацией, но суд отказал ему. Адвокат Федулова неоднократно заявляла в суде, что установка "блока" можно рассматривать как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений. Летом прошлого года была осуждена еще одна фигурантка Инна Чурилова. Она пошла на сделку со следствием и дала показания. Уголовное дело выделили в отдельное производство. Она была осуждена на четыре года условно.

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