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В Белгородской области из-за атаки БПЛА сгорело три дома - 28.08.2024, ПРАЙМ
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В Белгородской области из-за атаки БПЛА сгорело три дома
В Белгородской области из-за атаки БПЛА сгорело три дома - 28.08.2024, ПРАЙМ
В Белгородской области из-за атаки БПЛА сгорело три дома
В поселке Петровка, расположенном в Белгородской области, в результате атаки украинского дрона сгорело три дома. Об этом в своем Telegram-канале рассказал... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T09:49+0300
2024-08-28T10:04+0300
происшествия
россия
белгородская область
украина
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БЕЛГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. В поселке Петровка, расположенном в Белгородской области, в результате атаки украинского дрона сгорело три дома. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков."Село Петровка Белгородского района подверглось атаке БПЛА со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших среди населения нет. В результате сбросов взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов сгорели три частных домовладения. Обход территории продолжается", - написал он.Губернатор добавил, что оперативные службы уже работают на месте происшествия. О пострадавших не сообщается.
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белгородская область
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россия, белгородская область, украина
Происшествия, РОССИЯ, Белгородская область, УКРАИНА
09:49 28.08.2024 (обновлено: 10:04 28.08.2024)
 
В Белгородской области из-за атаки БПЛА сгорело три дома

Гладков: 3 дома в белгородском селе Петровка сгорели при атаке украинских дронов

© РИА НовостиПоврежденный ТЦ в результате ракетного удара по Белгороду
Поврежденный ТЦ в результате ракетного удара по Белгороду - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости
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БЕЛГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. В поселке Петровка, расположенном в Белгородской области, в результате атаки украинского дрона сгорело три дома. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Село Петровка Белгородского района подверглось атаке БПЛА со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших среди населения нет. В результате сбросов взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов сгорели три частных домовладения. Обход территории продолжается", - написал он.
Губернатор добавил, что оперативные службы уже работают на месте происшествия. О пострадавших не сообщается.
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