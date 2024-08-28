https://1prime.ru/20240828/belgorod-851169606.html

В Белгородской области из-за атаки БПЛА сгорело три дома

В Белгородской области из-за атаки БПЛА сгорело три дома - 28.08.2024, ПРАЙМ

В Белгородской области из-за атаки БПЛА сгорело три дома

В поселке Петровка, расположенном в Белгородской области, в результате атаки украинского дрона сгорело три дома. Об этом в своем Telegram-канале рассказал... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T09:49+0300

2024-08-28T09:49+0300

2024-08-28T10:04+0300

происшествия

россия

белгородская область

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84307/82/843078274_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_89038760f5f0917d6450f7dbf4e07d8d.jpg

БЕЛГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. В поселке Петровка, расположенном в Белгородской области, в результате атаки украинского дрона сгорело три дома. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков."Село Петровка Белгородского района подверглось атаке БПЛА со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших среди населения нет. В результате сбросов взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов сгорели три частных домовладения. Обход территории продолжается", - написал он.Губернатор добавил, что оперативные службы уже работают на месте происшествия. О пострадавших не сообщается.

https://1prime.ru/20240820/gruppirovki-851014868.html

белгородская область

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белгородская область, украина