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Безработица в России сохранилась на историческом минимуме

Безработица в России сохранилась на историческом минимуме - 28.08.2024, ПРАЙМ

Безработица в России сохранилась на историческом минимуме

Безработица в России в июле осталась на историческом минимуме в 2,4%, свидетельствуют данные Росстата. | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T19:28+0300

2024-08-28T19:28+0300

2024-08-28T19:28+0300

экономика

россия

безработица

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Безработица в России в июле осталась на историческом минимуме в 2,4%, свидетельствуют данные Росстата. "В июле 2024 года 1,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2024 года составил 2,4% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата. Исторический минимум в 2,4% был зафиксирован в июне текущего года. Если в июне общая численность безработных в стране составляла 1,86 миллиона человек, то в июле она увеличилась до 1,865 миллиона человек. Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу июля 2024 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,4 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, в том числе 0,3 миллиона человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в июле 2024 года составила 76,3 миллиона человек.

https://1prime.ru/20240826/bezrabotitsa-851123141.html

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россия, безработица