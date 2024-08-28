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На топливном складе под Ростовом из-за атаки БПЛА произошел пожар - 28.08.2024, ПРАЙМ
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На топливном складе под Ростовом из-за атаки БПЛА произошел пожар
На топливном складе под Ростовом из-за атаки БПЛА произошел пожар - 28.08.2024, ПРАЙМ
На топливном складе под Ростовом из-за атаки БПЛА произошел пожар
Удар украинского беспилотника стал причиной возгорания на топливном складе в Каменском районе Ростовской области. Об этом написал в своем Telegram-канале... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T09:18+0300
2024-08-28T10:04+0300
происшествия
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - ПРАЙМ. Удар украинского беспилотника стал причиной возгорания на топливном складе в Каменском районе Ростовской области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. Он добавил, что пострадавших нет. Более того, отсутствует угроза распространения огня на жилые дома. Голубев сказал, что силы экстренного реагирования уже привлечены к тушению пожара.
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ростовская область
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россия, ростовская область
Происшествия, РОССИЯ, Ростовская область
09:18 28.08.2024 (обновлено: 10:04 28.08.2024)
 
На топливном складе под Ростовом из-за атаки БПЛА произошел пожар

Возгорание произошло на топливном складе под Ростовом в результате атаки БПЛА

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкГорода России. Ростов-на-Дону
Города России. Ростов-на-Дону - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - ПРАЙМ. Удар украинского беспилотника стал причиной возгорания на топливном складе в Каменском районе Ростовской области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.
Он добавил, что пострадавших нет. Более того, отсутствует угроза распространения огня на жилые дома.
Голубев сказал, что силы экстренного реагирования уже привлечены к тушению пожара.
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ПроисшествияРОССИЯРостовская область
 
 
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