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На топливном складе под Ростовом из-за атаки БПЛА произошел пожар

На топливном складе под Ростовом из-за атаки БПЛА произошел пожар - 28.08.2024, ПРАЙМ

На топливном складе под Ростовом из-за атаки БПЛА произошел пожар

Удар украинского беспилотника стал причиной возгорания на топливном складе в Каменском районе Ростовской области. Об этом написал в своем Telegram-канале... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T09:18+0300

2024-08-28T09:18+0300

2024-08-28T10:04+0300

происшествия

россия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - ПРАЙМ. Удар украинского беспилотника стал причиной возгорания на топливном складе в Каменском районе Ростовской области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. Он добавил, что пострадавших нет. Более того, отсутствует угроза распространения огня на жилые дома. Голубев сказал, что силы экстренного реагирования уже привлечены к тушению пожара.

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ростовская область

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россия, ростовская область