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"Большой брат" реален. На Западе задумались об угрозах свободе слова - 28.08.2024, ПРАЙМ
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"Большой брат" реален. На Западе задумались об угрозах свободе слова
"Большой брат" реален. На Западе задумались об угрозах свободе слова - 28.08.2024, ПРАЙМ
"Большой брат" реален. На Западе задумались об угрозах свободе слова
Глава американской компании Meta*, основатель социальной сети Facebook* Марк Цукерберг признал факт давления со стороны администрации президента США Джо Байдена | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T16:30+0300
2024-08-28T16:57+0300
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meta
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Глава американской компании Meta*, основатель социальной сети Facebook* Марк Цукерберг признал факт давления со стороны администрации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис на Facebook* для цензуры контента, пишет французское издание Boulevard Voltaire.В частности, Facebook* подвергался цензуре и сокрыл информацию о ноутбуке сына президента — Хантера Байдена.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается в статье, в сенате США и комитете палаты представителей считают признание Цукерберга "победой свободы слова"."Подтверждение растущей хрупкости свободы слова в западных демократиях, причем подтверждение, произошедшее без фанфар и лишней шумихи. Доказательство того, что Большой брат больше не фантазия, а реальность", — подчеркивает автор.Европейские политики, комментируя происходящее на фоне задержания во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, критикуют цензуру в западных демократиях под предлогом борьбы с дезинформацией. При этом высказывания Цукерберга о самоцензуре Facebook* они называют беспрецедентным явлением."Компания подвергала цензуре или передавала информацию государству, разумеется, не ставя в известность заинтересованных лиц. Метод, достойный Китая, которым гордились бы наиболее эффективные полицейские государства", — отмечает автор.Давление европейских чиновников на купившего соцсеть Twitter миллиардера Илона Маска напоминают американский сценарий, отмечается в публикации.Автор называет деятелей, стремящихся путем цензуры ограничить свободу коммуникации и высказываний, "учениками глобалистской олигархии".* Деятельность американской компании Meta и принадлежащей ей соцсети Facebook запрещена в России как экстремистскаяПолный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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facebook, meta, сша, марк цукерберг, конгресс сша, франция
Facebook, Meta, США, Марк Цукерберг, Конгресс США, ФРАНЦИЯ
16:30 28.08.2024 (обновлено: 16:57 28.08.2024)
 
"Большой брат" реален. На Западе задумались об угрозах свободе слова

BV: признание Цукерберга демонстрирует реальность "Большого брата"

© AFP / Josh Edelson%Руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг
%Руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© AFP / Josh Edelson
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Глава американской компании Meta*, основатель социальной сети Facebook* Марк Цукерберг признал факт давления со стороны администрации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис на Facebook* для цензуры контента, пишет французское издание Boulevard Voltaire.
В частности, Facebook* подвергался цензуре и сокрыл информацию о ноутбуке сына президента — Хантера Байдена.
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Как отмечается в статье, в сенате США и комитете палаты представителей считают признание Цукерберга "победой свободы слова".
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"Подтверждение растущей хрупкости свободы слова в западных демократиях, причем подтверждение, произошедшее без фанфар и лишней шумихи. Доказательство того, что Большой брат больше не фантазия, а реальность", — подчеркивает автор.
Европейские политики, комментируя происходящее на фоне задержания во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, критикуют цензуру в западных демократиях под предлогом борьбы с дезинформацией. При этом высказывания Цукерберга о самоцензуре Facebook* они называют беспрецедентным явлением.
"Компания подвергала цензуре или передавала информацию государству, разумеется, не ставя в известность заинтересованных лиц. Метод, достойный Китая, которым гордились бы наиболее эффективные полицейские государства", — отмечает автор.
Давление европейских чиновников на купившего соцсеть Twitter миллиардера Илона Маска напоминают американский сценарий, отмечается в публикации.
Автор называет деятелей, стремящихся путем цензуры ограничить свободу коммуникации и высказываний, "учениками глобалистской олигархии".
* Деятельность американской компании Meta и принадлежащей ей соцсети Facebook запрещена в России как экстремистская
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
FacebookMetaСШАМарк ЦукербергКонгресс СШАФРАНЦИЯ
 
 
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