https://1prime.ru/20240828/brat-851182081.html

"Большой брат" реален. На Западе задумались об угрозах свободе слова

"Большой брат" реален. На Западе задумались об угрозах свободе слова - 28.08.2024, ПРАЙМ

"Большой брат" реален. На Западе задумались об угрозах свободе слова

Глава американской компании Meta*, основатель социальной сети Facebook* Марк Цукерберг признал факт давления со стороны администрации президента США Джо Байдена | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T16:30+0300

2024-08-28T16:30+0300

2024-08-28T16:57+0300

facebook

meta

сша

марк цукерберг

конгресс сша

франция

https://cdnn.1prime.ru/img/82944/99/829449996_0:0:3254:1830_1920x0_80_0_0_53ab2fa60a5e711064613bda9e9a1d1f.jpg

МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Глава американской компании Meta*, основатель социальной сети Facebook* Марк Цукерберг признал факт давления со стороны администрации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис на Facebook* для цензуры контента, пишет французское издание Boulevard Voltaire.В частности, Facebook* подвергался цензуре и сокрыл информацию о ноутбуке сына президента — Хантера Байдена.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается в статье, в сенате США и комитете палаты представителей считают признание Цукерберга "победой свободы слова"."Подтверждение растущей хрупкости свободы слова в западных демократиях, причем подтверждение, произошедшее без фанфар и лишней шумихи. Доказательство того, что Большой брат больше не фантазия, а реальность", — подчеркивает автор.Европейские политики, комментируя происходящее на фоне задержания во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, критикуют цензуру в западных демократиях под предлогом борьбы с дезинформацией. При этом высказывания Цукерберга о самоцензуре Facebook* они называют беспрецедентным явлением."Компания подвергала цензуре или передавала информацию государству, разумеется, не ставя в известность заинтересованных лиц. Метод, достойный Китая, которым гордились бы наиболее эффективные полицейские государства", — отмечает автор.Давление европейских чиновников на купившего соцсеть Twitter миллиардера Илона Маска напоминают американский сценарий, отмечается в публикации.Автор называет деятелей, стремящихся путем цензуры ограничить свободу коммуникации и высказываний, "учениками глобалистской олигархии".* Деятельность американской компании Meta и принадлежащей ей соцсети Facebook запрещена в России как экстремистскаяПолный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240828/durov-851180757.html

сша

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

facebook, meta, сша, марк цукерберг, конгресс сша, франция