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В ОАЭ заявили, что санкции Запада приведут к расширению БРИКС

В ОАЭ заявили, что санкции Запада приведут к расширению БРИКС - 28.08.2024, ПРАЙМ

В ОАЭ заявили, что санкции Запада приведут к расширению БРИКС

Политика односторонних санкций стран коллективного Запада может ускорить рост БРИКС, поскольку объединение позволяет странам решать экономические проблемы в... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T16:34+0300

2024-08-28T16:34+0300

2024-08-28T16:34+0300

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МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Политика односторонних санкций стран коллективного Запада может ускорить рост БРИКС, поскольку объединение позволяет странам решать экономические проблемы в обход Запада, рассказал РИА Новости генеральный директор эмигрантского Конгресса ежегодного инвестиционного собрания AIM Congress Валид Фаргал. Международный муниципальный форум БРИКС проходит в Москве 27 и 28 августа и является площадкой для обмена опытом и идеями между представителями региональных и муниципальных органов власти из стран БРИКС, а также для налаживания эффективных деловых контактов между предпринимателями из России и других стран. "Я думаю, что БРИКС - очень привлекательная организация, и в будущем она привлечет больше стран: через два-три года мы сможем увидеть по меньшей мере 50 государств-членов БРИКС. Большинство стран, которые уже сталкиваются с проблемами, именно поэтому присоединились к БРИКС, чтобы преодолеть эти проблемы", – сказал Фаргал на площадке форума. Собеседник агентства подчеркнул, что сотрудничество в рамках БРИКС строится на принципе необходимости международного сотрудничества между странами, не входящими в коллективный Запад, с целью преодоления вызовов для своего экономического развития со стороны других стран. Генеральный директор AIM Congress также подчеркнул важность вступления ОАЭ в БРИКС, назвав присоединение эмиратов к объединению взаимовыгодным решением для всех его государств-членов. "Что касается привлечения инвестиций из стран БРИКС, то сама группа БРИКС работает над несколькими инициативами, направленными на облегчение инвестиционных потоков из ОАЭ в страны БРИКС и наоборот... и мы также вносим свой вклад в страны БРИКС с точки зрения потоков прямых иностранных инвестиций", – подчеркнул Фаргал. Международный муниципальный форум БРИКС проводится при поддержке администрации президента и министерства иностранных России, а также при содействии "Россотрудничества" и правительства Москвы.

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брикс, оаэ, санкции против рф