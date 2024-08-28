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"Боятся". В Британии сделали неожиданное заявление о войне с Россией - 28.08.2024, ПРАЙМ
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"Боятся". В Британии сделали неожиданное заявление о войне с Россией
"Боятся". В Британии сделали неожиданное заявление о войне с Россией - 28.08.2024, ПРАЙМ
"Боятся". В Британии сделали неожиданное заявление о войне с Россией
Лондон откажется от поддержки идеи ударов вглубь России ракетами Storm Shadow, так как это втянет в конфликт Вашингтон, пишет издание The Telegraph. | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T10:50+0300
2024-08-28T10:50+0300
вооружения
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Лондон откажется от поддержки идеи ударов вглубь России ракетами Storm Shadow, так как это втянет в конфликт Вашингтон, пишет издание The Telegraph."США боятся эскалации больше, чем мы, потому что им приходится иметь с ней дело. Нам – нет. Им, в конце концов, придется разбираться с последствиями. Маленькая Британия не может воевать с Россией", – приводит издание слова высокопоставленного британского чиновника.Отмечается, что ракеты Storm Shadow применяются совместно с американскими системами, что требует разрешения Соединенных Штатов. Издание выяснило, что администрация главы Белого дома Джо Байдена также опасается втягивания американских войск в конфликт после применения ракет Storm Shadow.Собеседники газеты заключили, что британские ракеты вряд ли смогут показать эффективность при ликвидации российских целей.Ранее Владимир Зеленский заявил о получении разрешения от Великобритании на использование ракет Storm Shadow против России. Минобороны Великобритании информацию опровергло.
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великобритания, сша
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США
10:50 28.08.2024
 
"Боятся". В Британии сделали неожиданное заявление о войне с Россией

The Telegraph: Лондон не одобрит использование Storm Shadow ВСУ из-за США

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
© Unsplash/Paul Fiedler
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Лондон откажется от поддержки идеи ударов вглубь России ракетами Storm Shadow, так как это втянет в конфликт Вашингтон, пишет издание The Telegraph.
"США боятся эскалации больше, чем мы, потому что им приходится иметь с ней дело. Нам – нет. Им, в конце концов, придется разбираться с последствиями. Маленькая Британия не может воевать с Россией", – приводит издание слова высокопоставленного британского чиновника.
Отмечается, что ракеты Storm Shadow применяются совместно с американскими системами, что требует разрешения Соединенных Штатов. Издание выяснило, что администрация главы Белого дома Джо Байдена также опасается втягивания американских войск в конфликт после применения ракет Storm Shadow.
Собеседники газеты заключили, что британские ракеты вряд ли смогут показать эффективность при ликвидации российских целей.
Ранее Владимир Зеленский заявил о получении разрешения от Великобритании на использование ракет Storm Shadow против России. Минобороны Великобритании информацию опровергло.
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