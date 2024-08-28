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Совет директоров "Новатэка" рекомендовал дивиденды по итогам полугодия - 28.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240828/dividendy-851169863.html
Совет директоров "Новатэка" рекомендовал дивиденды по итогам полугодия
Совет директоров "Новатэка" рекомендовал дивиденды по итогам полугодия - 28.08.2024, ПРАЙМ
Совет директоров "Новатэка" рекомендовал дивиденды по итогам полугодия
Совет директоров "Новатэка" рекомендовал дивиденды по результатам прошлого полугодия в размере 35,5 рубля на акцию и принял решение созвать годовое собрание... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T10:01+0300
2024-08-28T10:01+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Новатэка" рекомендовал дивиденды по результатам прошлого полугодия в размере 35,5 рубля на акцию и принял решение созвать годовое собрание акционеров по этому вопросу 30 сентября в заочной форме, сообщила компания. "Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО "НОВАТЭК" принять решение... выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "НОВАТЭК" по результатам первого полугодия 2024 года в размере 35,50 (тридцать пять рублей 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. "Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное... Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование... Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2024 года" Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 7 сентября.
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россия
Экономика, РОССИЯ
10:01 28.08.2024
 
Совет директоров "Новатэка" рекомендовал дивиденды по итогам полугодия

Совет директоров "Новатэка" рекомендовал дивиденды в 35,5 руб на акцию

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПроизводственные площадки проекта "Арктик СПГ-2"
Производственные площадки проекта Арктик СПГ-2 - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Новатэка" рекомендовал дивиденды по результатам прошлого полугодия в размере 35,5 рубля на акцию и принял решение созвать годовое собрание акционеров по этому вопросу 30 сентября в заочной форме, сообщила компания.
"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО "НОВАТЭК" принять решение... выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "НОВАТЭК" по результатам первого полугодия 2024 года в размере 35,50 (тридцать пять рублей 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.
"Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное... Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование... Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2024 года"
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 7 сентября.
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
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