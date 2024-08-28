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Совет директоров "Новатэка" рекомендовал дивиденды по итогам полугодия

Совет директоров "Новатэка" рекомендовал дивиденды по итогам полугодия - 28.08.2024, ПРАЙМ

Совет директоров "Новатэка" рекомендовал дивиденды по итогам полугодия

Совет директоров "Новатэка" рекомендовал дивиденды по результатам прошлого полугодия в размере 35,5 рубля на акцию и принял решение созвать годовое собрание... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T10:01+0300

2024-08-28T10:01+0300

2024-08-28T10:01+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Новатэка" рекомендовал дивиденды по результатам прошлого полугодия в размере 35,5 рубля на акцию и принял решение созвать годовое собрание акционеров по этому вопросу 30 сентября в заочной форме, сообщила компания. "Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО "НОВАТЭК" принять решение... выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "НОВАТЭК" по результатам первого полугодия 2024 года в размере 35,50 (тридцать пять рублей 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. "Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное... Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование... Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2024 года" Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 7 сентября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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