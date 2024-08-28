https://1prime.ru/20240828/dollar-851185188.html

Доллар ускорил рост к мировым валютам

Доллар ускорил рост к мировым валютам - 28.08.2024, ПРАЙМ

Доллар ускорил рост к мировым валютам

Курс доллара в среду вечером ускорил рост к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T17:43+0300

2024-08-28T17:43+0300

2024-08-28T17:43+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером ускорил рост к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.22 мск курс евро к доллару опускался до 1,1127 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1184 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 144,57 иены со 143,95 иены за доллар на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,5%, до 101,06 пункта. Днем американская валюта росла меньшими темпами. В четверг будет опубликована промежуточная оценка динамики ВВП США за второй квартал. Предварительные данные показали, что американская экономика во втором квартале выросла на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Также в четверг станет известна предварительная оценка инфляции в Германии за август. По прогнозам, годовая инфляция в стране в августе замедлилась до 2,1% с 2,3% в июле.

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доллар, евро, юань, ввп сша, годовая инфляция