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В Германии призвали бойкотировать Францию за арест Дурова
В Германии призвали бойкотировать Францию за арест Дурова - 28.08.2024, ПРАЙМ
В Германии призвали бойкотировать Францию за арест Дурова
Необходимо бойкотировать Францию до тех пор, пока власти страны не освободят создателя Telegram Павла Дурова, подчеркнул основатель файлообменников Megaupload и | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T06:46+0300
2024-08-28T06:46+0300
2024-08-28T07:47+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Необходимо бойкотировать Францию до тех пор, пока власти страны не освободят создателя Telegram Павла Дурова, подчеркнул основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком."Бойкотируйте Францию, пока Павел Дуров не будет освобожден. Не тратьте деньги на французские товары и не ездите во Францию", - написал Дотком на своей странице в соцсети Х. По его словам, это способ борьбы за свободу слова. 24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц. Бизнесмену могут вменить ряд правонарушений, из-за чего ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.
https://1prime.ru/20240827/telegram-851163299.html
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германия, франция, павел дуров, telegram
ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, Павел Дуров, Telegram
В Германии призвали бойкотировать Францию за арест Дурова
Ким Дотком призвал бойкотировать Францию до тех пор, пока Дурова не освободят
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Необходимо бойкотировать Францию до тех пор, пока власти страны не освободят создателя Telegram Павла Дурова, подчеркнул основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.
"Бойкотируйте Францию, пока Павел Дуров не будет освобожден. Не тратьте деньги на французские товары и не ездите во Францию", - написал Дотком на своей странице в соцсети Х.
По его словам, это способ борьбы за свободу слова.
24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц. Бизнесмену могут вменить ряд правонарушений, из-за чего ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.
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