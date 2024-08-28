https://1prime.ru/20240828/durov-851166771.html

В Германии призвали бойкотировать Францию за арест Дурова

В Германии призвали бойкотировать Францию за арест Дурова - 28.08.2024, ПРАЙМ

В Германии призвали бойкотировать Францию за арест Дурова

Необходимо бойкотировать Францию до тех пор, пока власти страны не освободят создателя Telegram Павла Дурова, подчеркнул основатель файлообменников Megaupload и | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T06:46+0300

2024-08-28T06:46+0300

2024-08-28T07:47+0300

германия

франция

павел дуров

telegram

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Необходимо бойкотировать Францию до тех пор, пока власти страны не освободят создателя Telegram Павла Дурова, подчеркнул основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком."Бойкотируйте Францию, пока Павел Дуров не будет освобожден. Не тратьте деньги на французские товары и не ездите во Францию", - написал Дотком на своей странице в соцсети Х. По его словам, это способ борьбы за свободу слова. 24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц. Бизнесмену могут вменить ряд правонарушений, из-за чего ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.

https://1prime.ru/20240827/telegram-851163299.html

германия

франция

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, франция, павел дуров, telegram