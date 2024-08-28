Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Задержание Дурова стало возможно из-за слежки, заявили во Франции - 28.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240828/durov-851166894.html
Задержание Дурова стало возможно из-за слежки, заявили во Франции
Задержание Дурова стало возможно из-за слежки, заявили во Франции - 28.08.2024, ПРАЙМ
Задержание Дурова стало возможно из-за слежки, заявили во Франции
Аресту создателя Telegram Павла Дурова в аэропорту Парижа, скорее всего, предшествовали длительное полицейское расследование и слежка. Такое мнение высказал... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T06:59+0300
2024-08-28T07:29+0300
россия
франция
павел дуров
https://cdnn.1prime.ru/img/82871/05/828710535_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_166dbf6e0a386ac13c3371d7ce886a11.jpg
ПАРИЖ, 28 авг – ПРАЙМ. Аресту создателя Telegram Павла Дурова в аэропорту Парижа, скорее всего, предшествовали длительное полицейское расследование и слежка. Такое мнение высказал французский адвокат по уголовным делам Антони Бем. "Задержание Павла Дурова не свалилось с неба, это плод длительного расследования наряду со слежкой. Это подтверждают несколько моментов. Во-первых, он был арестован на основании ордера на арест, выданного на его имя. Ордер на арест выдается только в том случае, если после проведения следственных действий имеются основания полагать, что он участвовал в совершении преступлений или правонарушений", - сказал юрист агентству РИА Новости. Бем предположил, что у следователей есть досье на Дурова. Более того, по его словам, за ним явно следили, так как бизнесмен летел в Париж на частном самолете, поэтому получить информацию о пассажирах там намного сложнее, чем в обычных аэропортах.24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц. Бизнесмену могут вменить ряд правонарушений, из-за чего ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.Задержание Дурова вызвало критику общественности во многих странах. В связи с этим президент Франции Эммануэль Макрон вынужден был объясниться. Он заверил, что решение о задержании Дурова не является политическим, и пообещал, что в деле предпринимателя будут разбираться судьи.В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что задержанием Павла Дурова Париж уничтожает свободу слова и пренебрегает ранее провозглашенными ценностями.
https://1prime.ru/20240827/zakharova-851152425.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82871/05/828710535_0:0:641:481_1920x0_80_0_0_2ccca1002b221bdcd2636b11fd268a4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, франция, павел дуров
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Павел Дуров
06:59 28.08.2024 (обновлено: 07:29 28.08.2024)
 
Задержание Дурова стало возможно из-за слежки, заявили во Франции

Адвокат Бем: задержанию Дурова предшествовали длительное расследование и слежка

© instagram#Павел Дуров
#Павел Дуров
© instagram
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 28 авг – ПРАЙМ. Аресту создателя Telegram Павла Дурова в аэропорту Парижа, скорее всего, предшествовали длительное полицейское расследование и слежка. Такое мнение высказал французский адвокат по уголовным делам Антони Бем.
"Задержание Павла Дурова не свалилось с неба, это плод длительного расследования наряду со слежкой. Это подтверждают несколько моментов. Во-первых, он был арестован на основании ордера на арест, выданного на его имя. Ордер на арест выдается только в том случае, если после проведения следственных действий имеются основания полагать, что он участвовал в совершении преступлений или правонарушений", - сказал юрист агентству РИА Новости.
Бем предположил, что у следователей есть досье на Дурова. Более того, по его словам, за ним явно следили, так как бизнесмен летел в Париж на частном самолете, поэтому получить информацию о пассажирах там намного сложнее, чем в обычных аэропортах.
ПМЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
Захарова раскритиковала Париж за уничтожение свободы слова
Вчера, 14:56
24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц. Бизнесмену могут вменить ряд правонарушений, из-за чего ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.
Задержание Дурова вызвало критику общественности во многих странах. В связи с этим президент Франции Эммануэль Макрон вынужден был объясниться. Он заверил, что решение о задержании Дурова не является политическим, и пообещал, что в деле предпринимателя будут разбираться судьи.
В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что задержанием Павла Дурова Париж уничтожает свободу слова и пренебрегает ранее провозглашенными ценностями.
 
РОССИЯФРАНЦИЯПавел Дуров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала