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Задержание Дурова стало возможно из-за слежки, заявили во Франции

Задержание Дурова стало возможно из-за слежки, заявили во Франции - 28.08.2024, ПРАЙМ

Задержание Дурова стало возможно из-за слежки, заявили во Франции

Аресту создателя Telegram Павла Дурова в аэропорту Парижа, скорее всего, предшествовали длительное полицейское расследование и слежка. Такое мнение высказал... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T06:59+0300

2024-08-28T06:59+0300

2024-08-28T07:29+0300

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ПАРИЖ, 28 авг – ПРАЙМ. Аресту создателя Telegram Павла Дурова в аэропорту Парижа, скорее всего, предшествовали длительное полицейское расследование и слежка. Такое мнение высказал французский адвокат по уголовным делам Антони Бем. "Задержание Павла Дурова не свалилось с неба, это плод длительного расследования наряду со слежкой. Это подтверждают несколько моментов. Во-первых, он был арестован на основании ордера на арест, выданного на его имя. Ордер на арест выдается только в том случае, если после проведения следственных действий имеются основания полагать, что он участвовал в совершении преступлений или правонарушений", - сказал юрист агентству РИА Новости. Бем предположил, что у следователей есть досье на Дурова. Более того, по его словам, за ним явно следили, так как бизнесмен летел в Париж на частном самолете, поэтому получить информацию о пассажирах там намного сложнее, чем в обычных аэропортах.24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц. Бизнесмену могут вменить ряд правонарушений, из-за чего ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.Задержание Дурова вызвало критику общественности во многих странах. В связи с этим президент Франции Эммануэль Макрон вынужден был объясниться. Он заверил, что решение о задержании Дурова не является политическим, и пообещал, что в деле предпринимателя будут разбираться судьи.В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что задержанием Павла Дурова Париж уничтожает свободу слова и пренебрегает ранее провозглашенными ценностями.

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россия, франция, павел дуров