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Макрон предлагал переместить штаб-квартиру Telegram в Париж, пишут СМИ - 28.08.2024, ПРАЙМ
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Макрон предлагал переместить штаб-квартиру Telegram в Париж, пишут СМИ
Макрон предлагал переместить штаб-квартиру Telegram в Париж, пишут СМИ - 28.08.2024, ПРАЙМ
Макрон предлагал переместить штаб-квартиру Telegram в Париж, пишут СМИ
В 2018 году французский президент Эмманюэль Макрон предлагал Павлу Дурову, создателю Telegram, переместить штаб-квартиру компании в Париж, но получил отказ. Об... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T09:08+0300
2024-08-28T09:09+0300
россия
франция
эммануэль макрон
павел дуров
telegram
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. В 2018 году французский президент Эмманюэль Макрон предлагал Павлу Дурову, создателю Telegram, переместить штаб-квартиру компании в Париж, но получил отказ. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники."На обеде в 2018 году, о котором ранее не сообщалось, Макрон предложил родившемуся в России Дурову перенести (штаб-квартиру - ред.) Telegram в Париж... Дуров тогда отказался", - сообщается в материале. Собеседник издания добавил, что в то же время Макрон обсуждал с Дуровым возможность предоставления бизнесмену французского гражданства. Павла Дурова арестовали в аэропорту Парижа 24 августа. Его арест вызвал критику общественности во многих государствах. В связи с этим президент Франции Эммануэль Макрон вынужден был объясниться. Он заверил, что решение о задержании Дурова не является политическим, и пообещал, что в деле предпринимателя будут разбираться судьи.В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что задержанием Павла Дурова Париж уничтожает свободу слова и пренебрегает ранее провозглашенными ценностями.
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россия, франция, эммануэль макрон, павел дуров, telegram
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Павел Дуров, Telegram
09:08 28.08.2024 (обновлено: 09:09 28.08.2024)
 
Макрон предлагал переместить штаб-квартиру Telegram в Париж, пишут СМИ

СМИ: Макрон в 2018 году предлагал переместить штаб-квартиру Telegram в Париж

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. В 2018 году французский президент Эмманюэль Макрон предлагал Павлу Дурову, создателю Telegram, переместить штаб-квартиру компании в Париж, но получил отказ. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"На обеде в 2018 году, о котором ранее не сообщалось, Макрон предложил родившемуся в России Дурову перенести (штаб-квартиру - ред.) Telegram в Париж... Дуров тогда отказался", - сообщается в материале.
Собеседник издания добавил, что в то же время Макрон обсуждал с Дуровым возможность предоставления бизнесмену французского гражданства.
Павла Дурова арестовали в аэропорту Парижа 24 августа. Его арест вызвал критику общественности во многих государствах. В связи с этим президент Франции Эммануэль Макрон вынужден был объясниться. Он заверил, что решение о задержании Дурова не является политическим, и пообещал, что в деле предпринимателя будут разбираться судьи.
В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что задержанием Павла Дурова Париж уничтожает свободу слова и пренебрегает ранее провозглашенными ценностями.
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