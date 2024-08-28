https://1prime.ru/20240828/durov-851168004.html

Макрон предлагал переместить штаб-квартиру Telegram в Париж, пишут СМИ

Макрон предлагал переместить штаб-квартиру Telegram в Париж, пишут СМИ - 28.08.2024, ПРАЙМ

Макрон предлагал переместить штаб-квартиру Telegram в Париж, пишут СМИ

В 2018 году французский президент Эмманюэль Макрон предлагал Павлу Дурову, создателю Telegram, переместить штаб-квартиру компании в Париж, но получил отказ. Об... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T09:08+0300

2024-08-28T09:08+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. В 2018 году французский президент Эмманюэль Макрон предлагал Павлу Дурову, создателю Telegram, переместить штаб-квартиру компании в Париж, но получил отказ. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники."На обеде в 2018 году, о котором ранее не сообщалось, Макрон предложил родившемуся в России Дурову перенести (штаб-квартиру - ред.) Telegram в Париж... Дуров тогда отказался", - сообщается в материале. Собеседник издания добавил, что в то же время Макрон обсуждал с Дуровым возможность предоставления бизнесмену французского гражданства. Павла Дурова арестовали в аэропорту Парижа 24 августа. Его арест вызвал критику общественности во многих государствах. В связи с этим президент Франции Эммануэль Макрон вынужден был объясниться. Он заверил, что решение о задержании Дурова не является политическим, и пообещал, что в деле предпринимателя будут разбираться судьи.В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что задержанием Павла Дурова Париж уничтожает свободу слова и пренебрегает ранее провозглашенными ценностями.

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россия, франция, эммануэль макрон, павел дуров, telegram