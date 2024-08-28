https://1prime.ru/20240828/durov-851168130.html

WSJ узнала о тайной операции Франции по взлому телефона Дурова

WSJ узнала о тайной операции Франции по взлому телефона Дурова - 28.08.2024, ПРАЙМ

WSJ узнала о тайной операции Франции по взлому телефона Дурова

Французские шпионы и ОАЭ в 2017 году провели совместную операцию по взлому мобильного телефона основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, передает Wall... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T09:10+0300

2024-08-28T09:10+0300

2024-08-28T09:10+0300

франция

павел дуров

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Французские шпионы и ОАЭ в 2017 году провели совместную операцию по взлому мобильного телефона основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, передает Wall Street Journal со ссылкой на источники."В 2017 году, за год до встречи с Макроном, французские шпионы нацелились на Дурова в ходе совместной операции с Объединенными Арабскими Эмиратами, в рамках которой взломали его iPhone", - сказано в материале газеты.Отмечается, что операция проводилась из-за опасений, что террористическая организация ИГ* использует Telegram для вербовки боевиков. Французские спецслужбы также были обеспокоены использованием Telegram для планирования терактов.Ранее также сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обращался к Дурову с предложением перенести штаб-квартиру компании в Париж, но тот отказался.В субботу 24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. Согласно прессе, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://1prime.ru/20240828/durov-851166894.html

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франция, павел дуров