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WSJ узнала о тайной операции Франции по взлому телефона Дурова
WSJ узнала о тайной операции Франции по взлому телефона Дурова - 28.08.2024, ПРАЙМ
WSJ узнала о тайной операции Франции по взлому телефона Дурова
Французские шпионы и ОАЭ в 2017 году провели совместную операцию по взлому мобильного телефона основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, передает Wall... | 28.08.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Французские шпионы и ОАЭ в 2017 году провели совместную операцию по взлому мобильного телефона основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, передает Wall Street Journal со ссылкой на источники."В 2017 году, за год до встречи с Макроном, французские шпионы нацелились на Дурова в ходе совместной операции с Объединенными Арабскими Эмиратами, в рамках которой взломали его iPhone", - сказано в материале газеты.Отмечается, что операция проводилась из-за опасений, что террористическая организация ИГ* использует Telegram для вербовки боевиков. Французские спецслужбы также были обеспокоены использованием Telegram для планирования терактов.Ранее также сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обращался к Дурову с предложением перенести штаб-квартиру компании в Париж, но тот отказался.В субботу 24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. Согласно прессе, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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франция, павел дуров
WSJ узнала о тайной операции Франции по взлому телефона Дурова
WSJ: французские шпионы в 2017 году взломали iPhone Дурова
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ.
Французские шпионы и ОАЭ в 2017 году провели совместную операцию по взлому мобильного телефона основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, передает Wall Street Journal
со ссылкой на источники.
"В 2017 году, за год до встречи с Макроном, французские шпионы нацелились на Дурова в ходе совместной операции с Объединенными Арабскими Эмиратами, в рамках которой взломали его iPhone", - сказано в материале газеты.
Отмечается, что операция проводилась из-за опасений, что террористическая организация ИГ* использует Telegram для вербовки боевиков. Французские спецслужбы также были обеспокоены использованием Telegram для планирования терактов.
Ранее также сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обращался к Дурову с предложением перенести штаб-квартиру компании в Париж, но тот отказался.
В субботу 24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. Согласно прессе, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Задержание Дурова стало возможно из-за слежки, заявили во Франции