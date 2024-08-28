https://1prime.ru/20240828/durov-851179988.html

Описано в деталях, как власти разных стран обхаживали и преследовали Дурова

Описано в деталях, как власти разных стран обхаживали и преследовали Дурова - 28.08.2024, ПРАЙМ

Описано в деталях, как власти разных стран обхаживали и преследовали Дурова

За шесть лет до задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту он был, как стало известно только сейчас, удостоен обеда у... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T14:56+0300

2024-08-28T14:56+0300

2024-08-28T15:17+0300

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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. За шесть лет до задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту он был, как стало известно только сейчас, удостоен обеда у президента Франции Эммануэля Макрона, пишет The Wall Street Journal.Как сообщили осведомленные источники, Макрон пригласил Дурова перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, но тот отказался. До этого французские спецслужбы совместно с коллегами из ОАЭ взломали его телефон, подозревая его в связях с исламскими террористами.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Правительства взяли Дурова на карандаш из-за групп, облюбовавших его приложение, – от демократической оппозиции и диссидентов до воинствующих исламистов, наркоторговцев и киберпреступников", — отмечается в публикации.Дуров стал кумиром либертарианцев и критиком властей как в России, так и на Западе. Он создал Telegram как платформу, неподконтрольную правительствам, и активно публиковал информацию о своей жизни. После переезда из России он получил гражданство нескольких стран и разместил штаб-квартиру Telegram в ОАЭ.В 2021 году как Франция, так и ОАЭ предоставили Дурову гражданство.На сотрудничество с властями мессенджер шел крайне неохотно — компания годами игнорировала повестки и судебные постановления, продолжавшие копиться в редко проверяемом корпоративном почтовом ящике, сообщил близкий к Дурову источник.Сам Telegram утверждает, что его деятельность соответствует Закону Евросоюза о цифровых услугах, требующем от онлайн-компаний сотрудничать с властями в борьбе с распространением незаконного контента.Новый жесткий курс Франции отражает тревогу Европы из-за угрозы обществу со стороны цифровых гигантов, отмечается в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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павел дуров, telegram, франция, россия, оаэ