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Терпящее бедствие судно. Европе предрекли проблемы из-за задержания Дурова

Терпящее бедствие судно. Европе предрекли проблемы из-за задержания Дурова - 28.08.2024, ПРАЙМ

Терпящее бедствие судно. Европе предрекли проблемы из-за задержания Дурова

Задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова по обвинению в серьезных преступлениях, включая мошенничество, незаконный оборот наркотиков,... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T15:47+0300

2024-08-28T15:47+0300

2024-08-28T15:48+0300

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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова по обвинению в серьезных преступлениях, включая мошенничество, незаконный оборот наркотиков, организованную преступность и пропаганду терроризма, может привести к бегству многих IT-предпринимателей из Европы, что негативно скажется на ее имидже, пишет британское издание UnHerd.Как отмечается в публикации, Франция ужесточает свои законы, что может привести к ограничению свободы слова и свободы предпринимательства.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПартнер Sequoia Capital Шон Магуайр сравнил ситуацию с арестом Дурова с арестом Винта Серфа и Боба Кана в 1994 году: "Только что арестовали Винта Серфа и Боба Кана. Их изобретение (модель передачи данных TCP/IP) начали использовать для общения наркоторговцы, но они не захотели оставлять лазейки для альтернативного доступа в систему".Автор прогнозирует, что задержание Дурова может стимулировать французских инженеров и предпринимателей к эмиграции в США. Вашингтон может воспользоваться ситуацией, чтобы укрепить свои позиции в области свободы предпринимательства.В Европе усилились параноидальные настроения, что может негативно сказаться на идее президента Эммануэля Макрона о создании "страны предпринимателей". Украинские СМИ обвинили Telegram в использовании для вербовки диверсантов, что могло повлиять на решение французских правоохранителей об аресте Дурова.В целом Европа может столкнуться с серьезными проблемами в области свободы и предпринимательства, отмечает автор. По его словам, творческие умы могут искать возможности в США, в то время как Европа может стать менее привлекательной для бизнеса."Творческие умы отныне будут искать новые возможности в гостеприимной Америке. Так что в этом отношении можно сказать, что пока США вырвали победу из пасти неминуемого поражения на Украине, Европа тем временем превратилась в терпящее бедствие судно", — подчеркивается в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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павел дуров, европа, telegram, сша