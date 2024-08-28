https://1prime.ru/20240828/durov-851181027.html
Французские СМИ: Дурова доставили в суд
Французские СМИ: Дурова доставили в суд - 28.08.2024, ПРАЙМ
Французские СМИ: Дурова доставили в суд
Французские СМИ подтверждают, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров доставлен в суд. | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T15:51+0300
2024-08-28T15:51+0300
2024-08-28T16:53+0300
павел дуров
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/82871/04/828710424_0:70:640:430_1920x0_80_0_0_8c48eb1f63cb90d64491ed9710229982.jpg
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Французские СМИ подтверждают, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров доставлен в суд.Корреспондент РИА Новости ранее был очевидцем, как два автомобиля с включенными мигалками на высокой скорости отъехали от Национального бюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа, где, по слухам, Дуров содержался под стражей.Как передают французские СМИ, основателя Telegram уже доставили в суд.Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура столицы заявила, что это было сделано для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица. Уточнялось, что речь идет о подозрении в совершении 12 преступлений.Также власти Франции расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в интернете, в частности, распространении детской порнографии и торговле наркотическими средствами. Кроме того, Дурова подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
https://1prime.ru/20240828/durov-851180757.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82871/04/828710424_0:10:640:490_1920x0_80_0_0_5bc5d59cde8b2cd81e73663b84d99ef9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел дуров, telegram
Французские СМИ: Дурова доставили в суд
Французские СМИ подтверждают, что Дурова доставили в суд
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Французские СМИ подтверждают, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров доставлен в суд.
Корреспондент РИА Новости ранее был очевидцем, как два автомобиля с включенными мигалками на высокой скорости отъехали от Национального бюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа, где, по слухам, Дуров содержался под стражей.
Как передают французские СМИ, основателя Telegram уже доставили в суд.
Терпящее бедствие судно. Европе предрекли проблемы из-за задержания Дурова
Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура столицы заявила, что это было сделано для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица. Уточнялось, что речь идет о подозрении в совершении 12 преступлений.
Также власти Франции расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в интернете, в частности, распространении детской порнографии и торговле наркотическими средствами. Кроме того, Дурова подозревают в нежелании сотрудничать с властями.