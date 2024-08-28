https://1prime.ru/20240828/durov-851181027.html

Французские СМИ: Дурова доставили в суд

Французские СМИ: Дурова доставили в суд - 28.08.2024, ПРАЙМ

Французские СМИ: Дурова доставили в суд

Французские СМИ подтверждают, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров доставлен в суд. | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T15:51+0300

2024-08-28T15:51+0300

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павел дуров

telegram

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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Французские СМИ подтверждают, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров доставлен в суд.Корреспондент РИА Новости ранее был очевидцем, как два автомобиля с включенными мигалками на высокой скорости отъехали от Национального бюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа, где, по слухам, Дуров содержался под стражей.Как передают французские СМИ, основателя Telegram уже доставили в суд.Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура столицы заявила, что это было сделано для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица. Уточнялось, что речь идет о подозрении в совершении 12 преступлений.Также власти Франции расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в интернете, в частности, распространении детской порнографии и торговле наркотическими средствами. Кроме того, Дурова подозревают в нежелании сотрудничать с властями.

https://1prime.ru/20240828/durov-851180757.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

павел дуров, telegram