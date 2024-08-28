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Французские СМИ: Дурова доставили в суд - 28.08.2024, ПРАЙМ
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Французские СМИ: Дурова доставили в суд
Французские СМИ: Дурова доставили в суд - 28.08.2024, ПРАЙМ
Французские СМИ: Дурова доставили в суд
Французские СМИ подтверждают, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров доставлен в суд. | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T15:51+0300
2024-08-28T16:53+0300
павел дуров
telegram
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Французские СМИ подтверждают, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров доставлен в суд.Корреспондент РИА Новости ранее был очевидцем, как два автомобиля с включенными мигалками на высокой скорости отъехали от Национального бюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа, где, по слухам, Дуров содержался под стражей.Как передают французские СМИ, основателя Telegram уже доставили в суд.Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура столицы заявила, что это было сделано для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица. Уточнялось, что речь идет о подозрении в совершении 12 преступлений.Также власти Франции расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в интернете, в частности, распространении детской порнографии и торговле наркотическими средствами. Кроме того, Дурова подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
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павел дуров, telegram
Павел Дуров, Telegram
15:51 28.08.2024 (обновлено: 16:53 28.08.2024)
 
Французские СМИ: Дурова доставили в суд

Французские СМИ подтверждают, что Дурова доставили в суд

© instagram Павел Дуров
Павел Дуров
© instagram
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Французские СМИ подтверждают, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров доставлен в суд.
Корреспондент РИА Новости ранее был очевидцем, как два автомобиля с включенными мигалками на высокой скорости отъехали от Национального бюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа, где, по слухам, Дуров содержался под стражей.
Как передают французские СМИ, основателя Telegram уже доставили в суд.
#Павел Дуров
Терпящее бедствие судно. Европе предрекли проблемы из-за задержания Дурова
15:47
Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура столицы заявила, что это было сделано для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица. Уточнялось, что речь идет о подозрении в совершении 12 преступлений.
Также власти Франции расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в интернете, в частности, распространении детской порнографии и торговле наркотическими средствами. Кроме того, Дурова подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
 
Павел ДуровTelegram
 
 
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