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МИД призвал международные организации осудить действия Франции по Дурову
МИД призвал международные организации осудить действия Франции по Дурову - 28.08.2024, ПРАЙМ
МИД призвал международные организации осудить действия Франции по Дурову
Международные организации, защищающие свободу слова, должны выполнить свой мандат и решительно осудить власти Франции за их действия против создателя... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T16:32+0300
2024-08-28T16:32+0300
2024-08-28T16:32+0300
павел дуров
франция
мид рф
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Международные организации, защищающие свободу слова, должны выполнить свой мандат и решительно осудить власти Франции за их действия против создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова."В данной ситуации от международных профильных структур требуется выполнить свой мандат по защите свободы слова и распространения информации", - заявила она в ходе брифинга.24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц. Бизнесмену могут вменить ряд правонарушений, из-за чего ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.
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павел дуров, франция, мид рф, мария захарова
Павел Дуров, ФРАНЦИЯ, МИД РФ, Мария Захарова
МИД призвал международные организации осудить действия Франции по Дурову
МИД: международные организации должны осудить действия Франции в отношении Дурова
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Международные организации, защищающие свободу слова, должны выполнить свой мандат и решительно осудить власти Франции за их действия против создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"В данной ситуации от международных профильных структур требуется выполнить свой мандат по защите свободы слова и распространения информации", - заявила она в ходе брифинга.
24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц. Бизнесмену могут вменить ряд правонарушений, из-за чего ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.