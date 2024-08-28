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МИД призвал международные организации осудить действия Франции по Дурову

МИД призвал международные организации осудить действия Франции по Дурову - 28.08.2024, ПРАЙМ

МИД призвал международные организации осудить действия Франции по Дурову

Международные организации, защищающие свободу слова, должны выполнить свой мандат и решительно осудить власти Франции за их действия против создателя... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T16:32+0300

2024-08-28T16:32+0300

2024-08-28T16:32+0300

павел дуров

франция

мид рф

мария захарова

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Международные организации, защищающие свободу слова, должны выполнить свой мандат и решительно осудить власти Франции за их действия против создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова."В данной ситуации от международных профильных структур требуется выполнить свой мандат по защите свободы слова и распространения информации", - заявила она в ходе брифинга.24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц. Бизнесмену могут вменить ряд правонарушений, из-за чего ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.

франция

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павел дуров, франция, мид рф, мария захарова