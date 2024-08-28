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Суд вынес решение о надзоре над Павлом Дуровым - 28.08.2024, ПРАЙМ
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Суд вынес решение о надзоре над Павлом Дуровым
Суд вынес решение о надзоре над Павлом Дуровым - 28.08.2024, ПРАЙМ
Суд вынес решение о надзоре над Павлом Дуровым
Павел Дуров находится под судебным надзором во Франции. Ему запрещено покидать территорию страны, а также он должен внести залог в размере пяти миллионов евро... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T22:50+0300
2024-08-28T23:08+0300
павел дуров
франция
суд
надзор
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Павел Дуров находится под судебным надзором во Франции. Ему запрещено покидать территорию страны, а также он должен внести залог в размере пяти миллионов евро. Об этом сообщила прокуратура Парижа.Прокуратура обвиняет Дурова в шести правонарушениях, включая администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций, за что ему грозит до 10 лет заключения.После освобождения под залог Павел Дуров будет обязан отмечаться в полиции два раза в неделю, сообщила прокуратура Парижа.24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Его поместили под стражу для допроса. Прокурор Парижа сообщил, что предпринимателя подозревают в 12 преступлениях. Среди них — отказ от сотрудничества с властями, участие в хранении и распространении порнографии с несовершеннолетними, а также торговля наркотиками.
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павел дуров, франция, суд, надзор
Павел Дуров, ФРАНЦИЯ, суд, надзор
22:50 28.08.2024 (обновлено: 23:08 28.08.2024)
 
Суд вынес решение о надзоре над Павлом Дуровым

Прокуратура Парижа: Павлу Дурову назначили залог в размере пяти миллионов евро

© instagram Павел Дуров
Павел Дуров
© instagram
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Павел Дуров находится под судебным надзором во Франции. Ему запрещено покидать территорию страны, а также он должен внести залог в размере пяти миллионов евро. Об этом сообщила прокуратура Парижа.
Прокуратура обвиняет Дурова в шести правонарушениях, включая администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций, за что ему грозит до 10 лет заключения.
#Павел Дуров
Терпящее бедствие судно. Европе предрекли проблемы из-за задержания Дурова
15:47
После освобождения под залог Павел Дуров будет обязан отмечаться в полиции два раза в неделю, сообщила прокуратура Парижа.
24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Его поместили под стражу для допроса. Прокурор Парижа сообщил, что предпринимателя подозревают в 12 преступлениях. Среди них — отказ от сотрудничества с властями, участие в хранении и распространении порнографии с несовершеннолетними, а также торговля наркотиками.
 
Павел ДуровФРАНЦИЯсуднадзор
 
 
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