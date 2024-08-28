https://1prime.ru/20240828/durovy-851179752.html

Франция выдала ордера на арест братьев Дуровых, пишет СМИ

Франция выдала ордера на арест братьев Дуровых, пишет СМИ - 28.08.2024, ПРАЙМ

Франция выдала ордера на арест братьев Дуровых, пишет СМИ

Власти Франции выписали ордера на арест основателя и сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова и его брата Николая, сообщают французские СМИ. | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T14:52+0300

2024-08-28T14:52+0300

2024-08-28T15:12+0300

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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Власти Франции выписали ордера на арест основателя и сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова и его брата Николая, сообщают французские СМИ.Источник, принимающий непосредственное участие в деле, предоставил прессе соответствующий административный документ. Из него следует, что ордер был выдан еще 25 марта.Уточняется, что французские власти объявили братьев Дуровых в розыск после оставшегося без ответа запроса суда, касавшегося установления личности одного из пользователей Telegram. При этом источник РИА Новости уточнил, что французская прокуратура не комментирует информацию об ордере на арест Николая Дурова ради сохранения "тайны следствия". Собеседник уточнил что пока по делу Telegram проходит только Павел Дуров.Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура столицы заявила, что бизнесмен был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях.Также власти Франции ведут расследование по поводу причастности Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотическими средствами.Кроме того, Дурова подозревают в нежелании сотрудничать с властями.

https://1prime.ru/20240828/durov-851179988.html

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павел дуров, telegram, франция