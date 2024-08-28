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"Сытая страна". Материальное благополучие россиян выросло вопреки санкциям
"Сытая страна". Материальное благополучие россиян выросло вопреки санкциям - 28.08.2024, ПРАЙМ
"Сытая страна". Материальное благополучие россиян выросло вопреки санкциям
После начала спецоперации в Украине Россия столкнулась с ожидаемым экономическим кризисом, однако благодаря мерам правительства его удалось преодолеть,... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T10:01+0300
2024-08-28T10:01+0300
2024-08-28T10:01+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. После начала спецоперации в Украине Россия столкнулась с ожидаемым экономическим кризисом, однако благодаря мерам правительства его удалось преодолеть, говорится в материале австрийского издания Die Presse."Страну как будто накрыли бетонной плитой, под которой процветает жизнь — с хорошими зарплатами, высоким потреблением и новыми ипотечными программами", - говорится в материале.Согласно сведениям Росстата, в 2023 году доходы россиян выросли на 14%, а в первом квартале 2024 года — на 19%.По мнению авторов статьи, российская экономика восстановилась, доходы и кредиты растут, инвестиции не сокращаются. Это в значительной степени обусловлено финансовой подушкой, которую Россия использовала для покрытия государственных расходов.Кроме того, существенный рост затронул и российский ОПК. Государственный оборонный сектор является основным движущим силой экономического роста, а второстепенные регионы с оружейными заводами начали процветать.По словам географа-экономиста Натальи Зубаревич, Россия превратилась в "сытое государство", так как шок 2022 года удалось преодолеть, а кризис закончился.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия
"Сытая страна". Материальное благополучие россиян выросло вопреки санкциям
Die Presse: в первом квартале 2024 года доходы россиян выросли на 19 процентов
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ.
После начала спецоперации в Украине Россия столкнулась с ожидаемым экономическим кризисом, однако благодаря мерам правительства его удалось преодолеть, говорится
в материале австрийского издания Die Presse.
"Страну как будто накрыли бетонной плитой, под которой процветает жизнь — с хорошими зарплатами, высоким потреблением и новыми ипотечными программами", - говорится в материале.
Согласно сведениям Росстата, в 2023 году доходы россиян выросли на 14%, а в первом квартале 2024 года — на 19%.
По мнению авторов статьи, российская экономика восстановилась, доходы и кредиты растут, инвестиции не сокращаются. Это в значительной степени обусловлено финансовой подушкой, которую Россия использовала для покрытия государственных расходов.
Кроме того, существенный рост затронул и российский ОПК. Государственный оборонный сектор является основным движущим силой экономического роста, а второстепенные регионы с оружейными заводами начали процветать.
По словам географа-экономиста Натальи Зубаревич, Россия превратилась в "сытое государство", так как шок 2022 года удалось преодолеть, а кризис закончился.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Путин оценил рост ВВП России за первое полугодие