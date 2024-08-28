https://1prime.ru/20240828/fishing-851166653.html

В Ideco предупредили о росте числа фишинговых ссылок в Telegram

В Ideco предупредили о росте числа фишинговых ссылок в Telegram - 28.08.2024, ПРАЙМ

В Ideco предупредили о росте числа фишинговых ссылок в Telegram

На фоне задержания создателя Telegram Павла Дурова злоумышленники начали активно отправлять в мессенджере фишинговые ссылки с призывом защитить свой аккаунт или | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T06:42+0300

2024-08-28T06:42+0300

2024-08-28T06:42+0300

россия

кибератаки

мошенники

борьба с фишингом

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. На фоне задержания создателя Telegram Павла Дурова злоумышленники начали активно отправлять в мессенджере фишинговые ссылки с призывом защитить свой аккаунт или сохранить конфиденциальную информацию, рассказал директор компании-разработчика ПО для фильтрации трафика Ideco Дмитрий Хомутов.Он добавил, что в ближайшее время объем таких ссылок будет только нарастать. По его словам, мошенники уже успели совершить несколько краж, выдавая себя за "службу подержки" и предлагая сохранить персональную информацию.Хомутов добавил, что мошенники совершают такие нападения не только ради обогащения, но и для кражи данных, с помощью которых можно нарушить бизнес и производственные процессы, а также повлиять на репутацию организации.Эксперт добавил, что на текущий момент сложно сказать, насколько масштабной будет эта "фишинговая атака" на пользователей, так как в Telegram есть огромное количество ботов.

https://1prime.ru/20240827/durov-851147496.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кибератаки, мошенники, борьба с фишингом