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В Ideco предупредили о росте числа фишинговых ссылок в Telegram - 28.08.2024, ПРАЙМ
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В Ideco предупредили о росте числа фишинговых ссылок в Telegram
В Ideco предупредили о росте числа фишинговых ссылок в Telegram - 28.08.2024, ПРАЙМ
В Ideco предупредили о росте числа фишинговых ссылок в Telegram
На фоне задержания создателя Telegram Павла Дурова злоумышленники начали активно отправлять в мессенджере фишинговые ссылки с призывом защитить свой аккаунт или | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T06:42+0300
2024-08-28T06:42+0300
россия
кибератаки
мошенники
борьба с фишингом
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. На фоне задержания создателя Telegram Павла Дурова злоумышленники начали активно отправлять в мессенджере фишинговые ссылки с призывом защитить свой аккаунт или сохранить конфиденциальную информацию, рассказал директор компании-разработчика ПО для фильтрации трафика Ideco Дмитрий Хомутов.Он добавил, что в ближайшее время объем таких ссылок будет только нарастать. По его словам, мошенники уже успели совершить несколько краж, выдавая себя за "службу подержки" и предлагая сохранить персональную информацию.Хомутов добавил, что мошенники совершают такие нападения не только ради обогащения, но и для кражи данных, с помощью которых можно нарушить бизнес и производственные процессы, а также повлиять на репутацию организации.Эксперт добавил, что на текущий момент сложно сказать, насколько масштабной будет эта "фишинговая атака" на пользователей, так как в Telegram есть огромное количество ботов.
https://1prime.ru/20240827/durov-851147496.html
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россия, кибератаки, мошенники, борьба с фишингом
РОССИЯ, кибератаки, мошенники, борьба с фишингом
06:42 28.08.2024
 
В Ideco предупредили о росте числа фишинговых ссылок в Telegram

Директор Ideco: объем фишинговых рассылок в Telegram вырос после ареста Дурова

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкХакер
Хакер - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. На фоне задержания создателя Telegram Павла Дурова злоумышленники начали активно отправлять в мессенджере фишинговые ссылки с призывом защитить свой аккаунт или сохранить конфиденциальную информацию, рассказал директор компании-разработчика ПО для фильтрации трафика Ideco Дмитрий Хомутов.
Он добавил, что в ближайшее время объем таких ссылок будет только нарастать. По его словам, мошенники уже успели совершить несколько краж, выдавая себя за "службу подержки" и предлагая сохранить персональную информацию.
Хомутов добавил, что мошенники совершают такие нападения не только ради обогащения, но и для кражи данных, с помощью которых можно нарушить бизнес и производственные процессы, а также повлиять на репутацию организации.
Эксперт добавил, что на текущий момент сложно сказать, насколько масштабной будет эта "фишинговая атака" на пользователей, так как в Telegram есть огромное количество ботов.
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Вчера, 12:34
 
РОССИЯкибератакимошенникиборьба с фишингом
 
 
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