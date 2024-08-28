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Упадок. В США обрисовали безрадостные перспективы военного флота

Упадок. В США обрисовали безрадостные перспективы военного флота - 28.08.2024, ПРАЙМ

Упадок. В США обрисовали безрадостные перспективы военного флота

Военно-морские силы США находятся в упадке, пишет американское издание The National Interest. Отмечается, что они испытывают проблемы с выполнением... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T17:11+0300

2024-08-28T17:11+0300

2024-08-28T17:11+0300

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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Военно-морские силы США находятся в упадке, пишет американское издание The National Interest. Отмечается, что они испытывают проблемы с выполнением стратегических задач по причине сокращения флота и кадрового голодаИндо-Тихоокеанский регион является ключевым для интересов США, но остается уязвимым из-за необходимости перенаправлять ресурсы на Ближний Восток.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что Китай наращивает свои силы в Южно-Китайском море, что может подорвать стратегическое положение США.Верфи, где изготавливаются корабли для ВМС, не справляются с удовлетворением потребностей мирного времени, а торговый флот не справляется с поддержкой передовых кораблей.В случае войны боевым кораблям будут противостоять сложные системы ограничения и воспрещения доступа и маневра. И если суда будут потеряны, заменить их в условиях военного времени будет практически невозможно.В США набор в армию и флот значительно ниже поставленных целей, что усугубляет проблемы с кадровым составом. Кризис доверия и низкие расходы на армию также способствуют ухудшению ситуации.Сейчас, как отмечается в публикации, США находятся на стратегическом перепутье, и ноша мирового полицейского становится для них непосильной. В долгосрочной перспективе это может быть к лучшему для самих американцев, но на текущем этапе враги пытаются использовать их слабость.Автор призывает ВМС США уделить приоритетное внимание Индо-Тихоокеанскому региону, даже за счет других регионов."Американские военные не в состоянии выполнить то множество задач, которого от них требуют обделенные умственными способностями и лишенные реального понимания стратегической ситуации лидеры", — подчеркивается в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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