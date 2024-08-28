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"Не готовы": в Европе ответили на прекращение Киевом транзита газа из РФ

"Не готовы": в Европе ответили на прекращение Киевом транзита газа из РФ - 28.08.2024, ПРАЙМ

"Не готовы": в Европе ответили на прекращение Киевом транзита газа из РФ

Европа не готова к прекращению Киевом договора о транзите российского газа, рассказал глава аналитического и исследовательского центра в области энергетики... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T09:39+0300

2024-08-28T09:39+0300

2024-08-28T09:39+0300

энергетика

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украина

газ

транзит газа через украину

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РИМ, 28 авг – ПРАЙМ. Европа не готова к прекращению Киевом договора о транзите российского газа, рассказал глава аналитического и исследовательского центра в области энергетики Nomisma Energia Давиде Табарелли. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский объявил, что Украина не намерена продлевать действие договора о транзите российского газа. Действующее соглашение истекает в конце текущего года."Европа к этому не готова, как она не была готова к кризису 2022 года, когда прошла серия отрицательных новостей, которые подняли цену в 10 раз. Поставки газа из России оставались важными в две последние зимы, несмотря на конфликт. Но сейчас тотальный блок поставок усугубит и без того сложную ситуацию, когда цены находятся в районе 40 евро за мегаватт в час", - сказал Табарелли. Аналитик подчеркнул, что ситуация с энергоресурсами в Европе на сегодняшний день обстоит лучше, чем в прошлом году, однако прекращение поставок может стать большой проблемой в случае непредвиденных ситуаций.Замглавы российского МИД Михаил Галузин ранее заявлял, что Москва намерена поддерживать и развивать сотрудничество с заинтересованными в поставках европейскими странами."Наибольший ущерб ожидает страны, которые сильнее зависят от России в плане объемов – это Восточная Европа, Венгрия, Чехия, однако уязвима вся Европа. Минимальный объем газа, который поставлялся из России в две последних зимы, являлся гарантией того, чтобы в случае холодов не наступило повышение цен", - рассказал эксперт, подчеркнув, что теперь резкий скачок цен является наиболее вероятным сценарием.Ранее обозреватель РИА Новости сообщал, что за 2023 год Евросоюз переплатил за природный газ почти 185 миллиардов евро. По словам обозревателя, переход ЕС на альтернативные источники энергии оказался трудноосуществимым в свете мирового энергетического кризиса и роста цен на энергоносители.

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россия, европа, украина, газ, транзит газа через украину