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В Молдавии назвали страшное последствие вступления страны в ЕС

В Молдавии назвали страшное последствие вступления страны в ЕС - 28.08.2024, ПРАЙМ

В Молдавии назвали страшное последствие вступления страны в ЕС

Инициированный Молдавией разрыв отношений с Россией привел к значительному росту цен на газ. Вступление страны в Евросоюз может еще сильнее усугубить ситуацию,... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T11:14+0300

2024-08-28T11:14+0300

2024-08-28T11:14+0300

энергетика

молдавия

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КИШИНЕВ, 28 авг - ПРАЙМ. Инициированный Молдавией разрыв отношений с Россией привел к значительному росту цен на газ. Вступление страны в Евросоюз может еще сильнее усугубить ситуацию, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.Референдум о вступлении страны в ЕС состоится 20 октября. На этот же день намечены президентские выборы."Евросоюз для Молдавии - это много проблем, но одна из важнейших - это цена на газ. У всех стран, кто дружит с РФ, есть контракты, цена не более 150 долларов за тысячу кубометров. Сегодня мы платим гораздо дороже, потому что стремимся в ЕС. Вернее не мы, а Майя Санду и ее хозяева", - подчеркнул оппозиционный лидер в своем Telegram-канале. Шор утверждает, что молдавские власти виноваты в произошедшем повышении цен. Он подчеркнул, что высокая цена на природный газ появилась "не из воздуха"."В итоге граждане Молдавии получили цену в восемь, а то и десять раз дороже, чем раньше, по сути, они покупали тот же российский газ, только по мутным схемам через европейцев", - возмутился политик. В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, выдвинув несколько жестких условий для начала переговоров о вступлении. Главы ЕС неоднократно подтверждали, что такое решение было принято с целью поддержать Киев и Кишинев в их конфронтации с Россией.

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молдавия, россия, газ, спрос на газ, ес