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Швейцария может значительно сократить потребление газа зимой - 28.08.2024, ПРАЙМ
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Швейцария может значительно сократить потребление газа зимой
Швейцария может значительно сократить потребление газа зимой - 28.08.2024, ПРАЙМ
Швейцария может значительно сократить потребление газа зимой
Швейцария вслед за ЕС ставит перед собой цель сократить потребление газа на 15% в период с октября 2024 по март 2025 года, чтобы избежать его нехватку,... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T14:20+0300
2024-08-28T14:39+0300
энергетика
швейцария
газ
отопительный сезон
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ЖЕНЕВА, 28 авг – ПРАЙМ. Швейцария вслед за ЕС ставит перед собой цель сократить потребление газа на 15% в период с октября 2024 по март 2025 года, чтобы избежать его нехватку, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "На своем заседании 28 августа 2024 года Федеральный совет снова установил добровольную цель экономии газа в размере 15% на следующую зиму, то есть с октября 2024 года по март 2025 года. Таким образом, Швейцария солидарно участвует в достижении целей государств-членов ЕС, поскольку эта экономия на газе должна помочь предотвратить перебои в энергоснабжении следующей зимой", - говорится в документе. В федеральном совете добавляют, что ситуация с поставками газа в Европу остается напряженной из-за текущей геополитической ситуации. Согласно его данным, потребление газа в Швейцарии было сокращено на 22% зимой 2022-2023 годов и на 23% зимой 2023-2024 годов по сравнению со среднегодовыми показателями потребления в период с 2017 по 2022 годы. "В Швейцарии около 75% годового потребления газа используется зимой для отопления зданий. Таким образом, добровольная цель экономии в размере 15% применяется в эти месяцы интенсивного потребления и должна быть достигнута с помощью добровольных мер в домохозяйствах, промышленности, сфере услуг и государственном управлении", - отмечается в заявлении.
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швейцария, газ, отопительный сезон
Энергетика, ШВЕЙЦАРИЯ, Газ, отопительный сезон
14:20 28.08.2024 (обновлено: 14:39 28.08.2024)
 
Швейцария может значительно сократить потребление газа зимой

Власти Швейцарии хотят зимой сократить потребление газа в стране на 15 процентов

© fotolia.com / Mikael Lever "Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© fotolia.com / Mikael Lever
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ЖЕНЕВА, 28 авг – ПРАЙМ. Швейцария вслед за ЕС ставит перед собой цель сократить потребление газа на 15% в период с октября 2024 по март 2025 года, чтобы избежать его нехватку, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
"На своем заседании 28 августа 2024 года Федеральный совет снова установил добровольную цель экономии газа в размере 15% на следующую зиму, то есть с октября 2024 года по март 2025 года. Таким образом, Швейцария солидарно участвует в достижении целей государств-членов ЕС, поскольку эта экономия на газе должна помочь предотвратить перебои в энергоснабжении следующей зимой", - говорится в документе.
В федеральном совете добавляют, что ситуация с поставками газа в Европу остается напряженной из-за текущей геополитической ситуации. Согласно его данным, потребление газа в Швейцарии было сокращено на 22% зимой 2022-2023 годов и на 23% зимой 2023-2024 годов по сравнению со среднегодовыми показателями потребления в период с 2017 по 2022 годы.
"В Швейцарии около 75% годового потребления газа используется зимой для отопления зданий. Таким образом, добровольная цель экономии в размере 15% применяется в эти месяцы интенсивного потребления и должна быть достигнута с помощью добровольных мер в домохозяйствах, промышленности, сфере услуг и государственном управлении", - отмечается в заявлении.
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ЭнергетикаШВЕЙЦАРИЯГазотопительный сезон
 
 
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