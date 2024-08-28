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"Укргидроэнерго" раскрыл потери генерации украинских ГЭС

"Укргидроэнерго" раскрыл потери генерации украинских ГЭС - 28.08.2024, ПРАЙМ

"Укргидроэнерго" раскрыл потери генерации украинских ГЭС

С февраля 2022 года украинские гидроэлектростанции потеряли более 40% своей выработки электроэнергии. В настоящее время в стране нет ни одной неповреждённой... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T15:01+0300

2024-08-28T15:01+0300

2024-08-28T15:01+0300

энергетика

украина

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МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. С февраля 2022 года украинские гидроэлектростанции потеряли более 40% своей выработки электроэнергии. В настоящее время в стране нет ни одной неповреждённой ГЭС, сообщил в среду генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. "На сегодняшний день нет ни одной станции, которая не была бы атакована, потеряли мы немало. Полностью утратили Каховскую ГЭС, ДнепроГЭС не работает, все остальные на стадии восстановления. Что будет возможно восстановить перед осенне-зимним периодом, будем стараться максимально восстанавливать. Следующий год будет сложным. Нам много необходимо сделать. Мы потеряли более 40% генерации", — сказал Сирота в эфире телеканал "Рада". Он пояснил, что процесс восстановления станций осложняется тем, что нужное оборудование производится только за рубежом, а сроки его изготовления очень большие.14 августа украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что потерял около 90% мощностей тепловой генерации. С начала года на восстановление повреждённых ТЭС было потрачено 48,6 миллиона долларов.Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что на Украине повреждено или уничтожено более 800 объектов теплоснабжения. В июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране разрушены 9 ГВт мощности для производства энергии. Это составляет 80% мощностей тепловой электрогенерации и треть мощностей гидроэлектростанций.

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