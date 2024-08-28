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Взрыв прогремел на заводе по утилизации боеприпасов в ФРГ
Взрыв прогремел на заводе по утилизации боеприпасов в ФРГ - 28.08.2024, ПРАЙМ
Взрыв прогремел на заводе по утилизации боеприпасов в ФРГ
Взрыв прогремел в среду на заводе по утилизации боеприпасов в городке Хюнксе на западе Германии, один человек получил ранения, сообщило немецкое издание. | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T17:04+0300
2024-08-28T17:04+0300
2024-08-28T17:04+0300
происшествия
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взрыв
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Взрыв прогремел в среду на заводе по утилизации боеприпасов в городке Хюнксе на западе Германии, один человек получил ранения, сообщило немецкое издание. Издание пишет, что на заводе по утилизации боеприпасов в Хюнксе, который находится на берегу реки Рейн в земле Северный Рейн-Вестфалия, произошел взрыв. Над лесом Хюнксе поднялся густой столб дыма, который был виден на многие километры вокруг.. Поступила информация о том, что для ликвидации последствий взрыва был задействован большой отряд пожарных, один человек получил ранение. Причины взрыва пока остаются неизвестными.На заводе в Хюнксе каждый год утилизируется до 150 тонн неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся со времён Второй мировой войны.
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германия, взрыв, боеприпасы
Происшествия, ГЕРМАНИЯ, взрыв, Боеприпасы
Взрыв прогремел на заводе по утилизации боеприпасов в ФРГ
СМИ: взрыв прогремел на заводе по утилизации боеприпасов в ФРГ
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Взрыв прогремел в среду на заводе по утилизации боеприпасов в городке Хюнксе на западе Германии, один человек получил ранения, сообщило немецкое издание.
Издание пишет, что на заводе по утилизации боеприпасов в Хюнксе, который находится на берегу реки Рейн в земле Северный Рейн-Вестфалия, произошел взрыв. Над лесом Хюнксе поднялся густой столб дыма, который был виден на многие километры вокруг..
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Поступила информация о том, что для ликвидации последствий взрыва был задействован большой отряд пожарных, один человек получил ранение. Причины взрыва пока остаются неизвестными.
На заводе в Хюнксе каждый год утилизируется до 150 тонн неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся со времён Второй мировой войны.