https://1prime.ru/20240828/gruzovik-851173077.html

"Отечественный гигант": в России начались продажи "Валдай 12"

"Отечественный гигант": в России начались продажи "Валдай 12" - 28.08.2024, ПРАЙМ

"Отечественный гигант": в России начались продажи "Валдай 12"

В России начались продажи среднетоннажного грузовика "Валдай 12". Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на заявление пресс-службы ГК... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T12:00+0300

2024-08-28T12:00+0300

2024-08-28T12:00+0300

валдай

авторынок рф

россия

грузовики

https://cdnn.1prime.ru/img/76979/32/769793244_1:0:1500:843_1920x0_80_0_0_07ee31cbf165152f8aa4b322f9145483.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. В России начались продажи среднетоннажного грузовика "Валдай 12". Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на заявление пресс-службы ГК "СТТ". Покупатели смогут приобрести автомобиль в четырех модификациях, различающихся длиной колесной базы: доступны 3310, 3860, 4710 или 5310 мм. Такой разброс позволяет превратить автомобиль практически в любой вид - в фургон, эвакуатор, подъемник, спецтехнику и многое другое.Грузоподъемность шасси составляет 8 тонн. Грузовик оснащен 4,4-литровым дизельным двигателем ЯМЗ-534 на 169 л.с. и шестиступенчатой коробкой передач.Модель отличается качественной тормозной системой и стабилизаторами поперечной устойчивости, термо- и шумоизоляцией кабины, мультимедийной системой управления и многофункциональным рулевым колесом, маршрутным компьютером, электроприводом зеркал и прочими обеспечивающими комфорт системами.

https://1prime.ru/20240828/zapchasti-851172814.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

валдай, авторынок рф, россия, грузовики