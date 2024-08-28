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"Отечественный гигант": в России начались продажи "Валдай 12" - 28.08.2024, ПРАЙМ
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"Отечественный гигант": в России начались продажи "Валдай 12"
"Отечественный гигант": в России начались продажи "Валдай 12" - 28.08.2024, ПРАЙМ
"Отечественный гигант": в России начались продажи "Валдай 12"
В России начались продажи среднетоннажного грузовика "Валдай 12". Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на заявление пресс-службы ГК... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T12:00+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. В России начались продажи среднетоннажного грузовика "Валдай 12". Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на заявление пресс-службы ГК "СТТ". Покупатели смогут приобрести автомобиль в четырех модификациях, различающихся длиной колесной базы: доступны 3310, 3860, 4710 или 5310 мм. Такой разброс позволяет превратить автомобиль практически в любой вид - в фургон, эвакуатор, подъемник, спецтехнику и многое другое.Грузоподъемность шасси составляет 8 тонн. Грузовик оснащен 4,4-литровым дизельным двигателем ЯМЗ-534 на 169 л.с. и шестиступенчатой коробкой передач.Модель отличается качественной тормозной системой и стабилизаторами поперечной устойчивости, термо- и шумоизоляцией кабины, мультимедийной системой управления и многофункциональным рулевым колесом, маршрутным компьютером, электроприводом зеркал и прочими обеспечивающими комфорт системами.
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валдай, авторынок рф, россия, грузовики
Валдай, авторынок РФ, РОССИЯ, грузовики
12:00 28.08.2024
 
"Отечественный гигант": в России начались продажи "Валдай 12"

"Автостат": на российском рынке появился среднетоннажный грузовик "Валдай 12"

© fotolia.com / Shutter81Фуры
Фуры - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© fotolia.com / Shutter81
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. В России начались продажи среднетоннажного грузовика "Валдай 12". Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на заявление пресс-службы ГК "СТТ".
Покупатели смогут приобрести автомобиль в четырех модификациях, различающихся длиной колесной базы: доступны 3310, 3860, 4710 или 5310 мм. Такой разброс позволяет превратить автомобиль практически в любой вид - в фургон, эвакуатор, подъемник, спецтехнику и многое другое.
Грузоподъемность шасси составляет 8 тонн. Грузовик оснащен 4,4-литровым дизельным двигателем ЯМЗ-534 на 169 л.с. и шестиступенчатой коробкой передач.
Модель отличается качественной тормозной системой и стабилизаторами поперечной устойчивости, термо- и шумоизоляцией кабины, мультимедийной системой управления и многофункциональным рулевым колесом, маршрутным компьютером, электроприводом зеркал и прочими обеспечивающими комфорт системами.
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Валдайавторынок РФРОССИЯгрузовики
 
 
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