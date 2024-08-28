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Hyundai вновь зарегистрировал товарные знаки в России

Hyundai вновь зарегистрировал товарные знаки в России - 28.08.2024, ПРАЙМ

Hyundai вновь зарегистрировал товарные знаки в России

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, прекративший производство и продажи своих автомобилей в РФ в 2022 году, подал не менее 17 заявок в Роспатент на... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T06:18+0300

2024-08-28T06:18+0300

2024-08-28T06:18+0300

россия

hyundai

товарный знак

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, прекративший производство и продажи своих автомобилей в РФ в 2022 году, подал не менее 17 заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков в стране, выяснило РИА Новости. Согласно данным электронной базы Роспатента, заявки поданы в августе и относятся к автомобилям, автокомпонентам и аксессуарам. Речь идет о товарных знаках как самого Hyundai, так и суббренда Genesis. Согласно действующему законодательству, если правообладатель не использует товарный знак в течение трех лет, он может быть аннулирован. "Несмотря на неопределенность относительно того, будет ли компания Hyundai фактически выводить указанные товары на рынок, подача заявок на товарные знаки представляет собой стратегию защиты наименований как от возможного копирования со стороны третьих лиц, так и от продаж машин неофициальными дилерами", - рассказала РИА Новости патентный поверенный компании "Онлайн Патент" Маргарита Тарасова. В конце 2023 года южнокорейский автоконцерн продал свои российские промышленные активы (в частности, основной завод в Санкт-Петербурге и бывшую площадку General Motors) компании "Арт-Финанс". При этом Hyundai сохранила за собой обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей, находящихся в эксплуатации в РФ.

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россия, hyundai, товарный знак