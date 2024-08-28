https://1prime.ru/20240828/inflyatsiya-851187395.html

МЭР оценил уровень годовой инфляции на 26 августа

МЭР оценил уровень годовой инфляции на 26 августа - 28.08.2024, ПРАЙМ

МЭР оценил уровень годовой инфляции на 26 августа

Инфляция в России на 26 августа в годовом выражении составила 9,01% против 9,04% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T19:20+0300

2024-08-28T19:20+0300

2024-08-28T19:20+0300

экономика

россия

инфляция

инфляция в россии

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Инфляция в России на 26 августа в годовом выражении составила 9,01% против 9,04% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как сообщает министерство, на отчётной неделе в секторе продовольственных товаров цены выросли на 0,09%. При этом на плодоовощную продукцию продолжалось снижение цен (-1,35%), а на остальные продукты питания цены выросли на 0,21%.В сфере непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,1%. В то же время в секторе услуг наблюдалась дефляция, то есть снижение цен. Особенно заметно это было в ценах на авиабилеты на внутренние рейсы, которые снизились на 5,14%.В июне министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что министерство представит прогноз по инфляции на этот год в августе. По его словам, текущая оценка инфляции находится в диапазоне прогноза Центрального банка — 6,5–7%.

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