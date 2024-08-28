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МЭР оценил уровень годовой инфляции на 26 августа - 28.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240828/inflyatsiya-851187395.html
МЭР оценил уровень годовой инфляции на 26 августа
МЭР оценил уровень годовой инфляции на 26 августа - 28.08.2024, ПРАЙМ
МЭР оценил уровень годовой инфляции на 26 августа
Инфляция в России на 26 августа в годовом выражении составила 9,01% против 9,04% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T19:20+0300
2024-08-28T19:20+0300
экономика
россия
инфляция
инфляция в россии
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Инфляция в России на 26 августа в годовом выражении составила 9,01% против 9,04% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как сообщает министерство, на отчётной неделе в секторе продовольственных товаров цены выросли на 0,09%. При этом на плодоовощную продукцию продолжалось снижение цен (-1,35%), а на остальные продукты питания цены выросли на 0,21%.В сфере непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,1%. В то же время в секторе услуг наблюдалась дефляция, то есть снижение цен. Особенно заметно это было в ценах на авиабилеты на внутренние рейсы, которые снизились на 5,14%.В июне министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что министерство представит прогноз по инфляции на этот год в августе. По его словам, текущая оценка инфляции находится в диапазоне прогноза Центрального банка — 6,5–7%.
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россия, инфляция, инфляция в россии
Экономика, РОССИЯ, инфляция, инфляция в России
19:20 28.08.2024
 
МЭР оценил уровень годовой инфляции на 26 августа

Минэкономразвития: инфляция на 26 августа составила 9,01% в годовом выражении

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Инфляция в России на 26 августа в годовом выражении составила 9,01% против 9,04% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как сообщает министерство, на отчётной неделе в секторе продовольственных товаров цены выросли на 0,09%. При этом на плодоовощную продукцию продолжалось снижение цен (-1,35%), а на остальные продукты питания цены выросли на 0,21%.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ЦБ и кабмин принимают меры против ускорения инфляции, заявил Песков
Вчера, 12:30
В сфере непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,1%. В то же время в секторе услуг наблюдалась дефляция, то есть снижение цен. Особенно заметно это было в ценах на авиабилеты на внутренние рейсы, которые снизились на 5,14%.
В июне министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что министерство представит прогноз по инфляции на этот год в августе. По его словам, текущая оценка инфляции находится в диапазоне прогноза Центрального банка — 6,5–7%.
 
ЭкономикаРОССИЯинфляцияинфляция в России
 
 
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