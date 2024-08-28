https://1prime.ru/20240828/inflyatsiya-851187395.html
МЭР оценил уровень годовой инфляции на 26 августа
МЭР оценил уровень годовой инфляции на 26 августа - 28.08.2024, ПРАЙМ
МЭР оценил уровень годовой инфляции на 26 августа
Инфляция в России на 26 августа в годовом выражении составила 9,01% против 9,04% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T19:20+0300
2024-08-28T19:20+0300
2024-08-28T19:20+0300
экономика
россия
инфляция
инфляция в россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/69/841006928_0:254:2741:1796_1920x0_80_0_0_e89518b8eee2ba523dc628ee0e085872.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Инфляция в России на 26 августа в годовом выражении составила 9,01% против 9,04% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как сообщает министерство, на отчётной неделе в секторе продовольственных товаров цены выросли на 0,09%. При этом на плодоовощную продукцию продолжалось снижение цен (-1,35%), а на остальные продукты питания цены выросли на 0,21%.В сфере непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,1%. В то же время в секторе услуг наблюдалась дефляция, то есть снижение цен. Особенно заметно это было в ценах на авиабилеты на внутренние рейсы, которые снизились на 5,14%.В июне министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что министерство представит прогноз по инфляции на этот год в августе. По его словам, текущая оценка инфляции находится в диапазоне прогноза Центрального банка — 6,5–7%.
https://1prime.ru/20240827/inflyatsiya-851147255.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/69/841006928_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_b1b93f95751c6cda136df1a371ecf68f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, инфляция, инфляция в россии
Экономика, РОССИЯ, инфляция, инфляция в России
МЭР оценил уровень годовой инфляции на 26 августа
Минэкономразвития: инфляция на 26 августа составила 9,01% в годовом выражении
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Инфляция в России на 26 августа в годовом выражении составила 9,01% против 9,04% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как сообщает министерство, на отчётной неделе в секторе продовольственных товаров цены выросли на 0,09%. При этом на плодоовощную продукцию продолжалось снижение цен (-1,35%), а на остальные продукты питания цены выросли на 0,21%.
ЦБ и кабмин принимают меры против ускорения инфляции, заявил Песков
В сфере непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,1%. В то же время в секторе услуг наблюдалась дефляция, то есть снижение цен. Особенно заметно это было в ценах на авиабилеты на внутренние рейсы, которые снизились на 5,14%.
В июне министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что министерство представит прогноз по инфляции на этот год в августе. По его словам, текущая оценка инфляции находится в диапазоне прогноза Центрального банка — 6,5–7%.